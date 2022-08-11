В России предложили запретить игры, в которых нужно играть за армию США

Шутеры, или “стрелялки”, являются одними из самых любимых жанров среди геймеров, однако депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров предложил ограничить продажу видеоигр, в которых пользователь может играть за военного из “недружественной страны”, как например США .

По его словам, Россия уже долго время тратит значительные усилия на реализацию идеи “патриотического воспитания среди детей и молодёжи”, но при этом у нас в стране свободно продаются видеоигры, где главными героями выступают военные недружественных стран, а “игрок должен симулировать их действия”.