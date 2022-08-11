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29 минут назад

В России предложили запретить игры, в которых нужно играть за армию США

Ferra.ru

Шутеры, или “стрелялки”, являются одними из самых любимых жанров среди геймеров, однако депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров предложил ограничить продажу видеоигр, в которых пользователь может играть за военного из “недружественной страны”, как например США.

В России предложили запретить игры, в которых нужно играть за армию США
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

По его словам, Россия уже долго время тратит значительные усилия на реализацию идеи “патриотического воспитания среди детей и молодёжи”, но при этом у нас в стране свободно продаются видеоигры, где главными героями выступают военные недружественных стран, а “игрок должен симулировать их действия”.

Таким образом среди молодёжи продвигается героический образ военнослужащих США или других государств.

В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесённые в перечень недружественных, - Евгений Федоров, депутат Государственной думы РФ

Игры,Евгений Федоров,Госдума,
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