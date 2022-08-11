Семь игр из раннего доступа Steam, в которые стоит поиграть прямо сейчас

Ранний доступ Steam — один из главных даров и проклятий платформы. История знает много случаев, когда перспективные проекты теряли разработчиков, без вести пропадая в производственном аду после того, как люди заплатили деньги. Но, в то же время, ранний доступ нередко помогает хорошим играм стать отличными. Мы собрали семь проектов, в которые стоит поиграть прямо сейчас, не дожидаясь полноценного релиза.

Фото: tinyBuild tinyBuild

Songs of Conquest

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Songs of Conquest — пожалуй, единственный претендент на звание истинной наследницы «Героев Меча и Магии». Это тактическая стратегия, где под армии под командованием героев-полководцев захватывают территории, развивают собственные крепости и, конечно же, сталкиваются в масштабных сражениях. Игра вышла в ранний доступ всего три месяца назад, однако даже за это время смогла заслужить блестящие отзывы игроков и журналистов. Многопользовательский режим работает, редактор карт на месте — не хватает только сюжетных кампаний за несколько фракций. Если не считать этой мелочи, в плане качества Song of Conquest уже сейчас превосходит подавляющее большинство проектов в своем жанре.

Coffee Stain Publishing

ULTRAKILL

Динамичный, беспощадно хардкорный шутер старой школы, который сами разработчики называют гибридом Quake и Devil May Cry — причем это сравнение полностью соответствует реальности. В ULTRAKILL категорически нельзя стоять на месте: нужно уклоняться от вражеских атак, прыгать, отталкиваться от стен и расстреливать демонов в подкате. Боевые механики специально заточены под абсурдные, максимально зрелищные трюки. Например, альтернативным огнем стартового револьвера можно подкинуть монетку: если выстрелить по ней в воздухе, рикошет автоматически попадет в уязвимое место ближайшего противника. Или же разогнать собственный выстрел из дробовика кулаком, чтобы дробь набрала предельную скорость. ULTRAKILL пребывает в раннем доступе уже два года, так как разработкой игры занимается один человек, но он трудится, не покладая рук — 16 августа выйдет крупное обновление, которое добавит новый акт сюжетной кампании.

New Blood Interactive

Potion Craft: Alchemist Simulator

Potion Craft — медитативная, неожиданно хитрая головоломка от русскоязычных разработчиков, посвященная работе профессионального алхимика. Процесс приготовления зелий здесь не только научный, но и крайне творческий: чтобы создать субстанцию определенного эффекта, мастер-алхимик должен «провести» флакон по карте, вовремя помешивая котелок или меняя температуру. Само собой, игроку также нужно позаботиться о добыче реагентов, следить за собственным садиком и торговаться с клиентами, которые постоянно напрашиваются на скидку. Potion Craft была хороша и на старте раннего доступа, но год контентны обновлений сделал игру еще краше.

tinyBuild

Turbo Overkill

Turbo Overkill можно порекомендовать любому поклоннику шутеров всего одной фразой: главный герой распиливает противников на части ногой-бензопилой. В принципе, это все, что нужно знать об игре, но, если без шуток, Turbo Overkill — выдающийся ретро-шутер, навевающий ностальгию по Duke Nukem и другим проектам золотой эпохи Build Engine. Он потрясающе стильный, кровавый, динамичный и самую малость дурацкий, как голливудские боевики 1980-х. На данный момент для прохождения доступен только первый эпизод сюжета, однако он состоит из восьми просторных уровней, так что поиграть в Turbo Overkill стоит уже сейчас.

Apogee Entertainment

Vampire Survivors

Vampire Survivors выбилась в топы Steam будто бы из ниоткуда: маленькая игра от крошечной инди-студии моментально стала одной из главных сенсаций прошлого года. Со стороны она, возможно, смотрится совсем уж неказистой, но не дайте скромной графике себя обмануть — это чертовски увлекательный таймкиллер. Игровой процесс крайне прост: оружие само наводится на монстров и атакует автоматически, так что вам всего лишь нужно перемещаться по арене и собирать предметы, чтобы продержаться до последней волны противников. Геймплей не требует большой отдачи, но все равно предлагает впечатляющую глубину и интересные решения. Если вы любите Crimsonland и старые shoot-em-up, то не проходите мимо Vampire Survivors.

poncle

V Rising

V Rising в каком-то смысле можно сравнить с Valheim. Обе игры разработаны небольшими студиями, обе разошлись миллионными тиражами всего за несколько месяцев после выхода в ранний доступ. Наконец, и та, и другая посвящены выживанию и развитию персонажей — но V Rising вместо викингов предлагает примерить на себя роль новообращенного вампира. Мрачный открытый мир, боевая система в духе Diablo, возможность отгрохать собственный вампирский замок, кооператив, соревновательные режимы — контента игра предлагает немало. А уж в экшен-механиках авторы Battlerite и Bloodline Champions знают толк.

Stunlock Studios

Farthest Frontier

Последняя игра в нашем сегодняшнем списке — самая свежая. Farthest Frontier выбралась в ранний доступ Steam буквально пару дней назад, но уже привлекла внимание как обычных геймеров, так и профессиональных критиков. Это градостроительная стратегия, где игроку предстоит развивать поселение на задворках цивилизации, спасаясь от голода, холода, стихийных бедствий и бандитских набегов. Многие игроки в качестве ближайшего аналога приводят Banished 2014 года, однако Farthest Frontier выглядит куда более многообещающей.