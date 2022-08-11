В War Thunder стартовал “Летний квест”

Leopard 2AV выступает переходным звеном между Leopard 1 и Leopard 2. САУ Zrinyi I оборудована 75-мм противотанковой пушкой и трубами для пуска реактивных снарядов. Haruma участвовал во Второй мировой, хотя спустили на воду его еще в ходе Первой мировой, причем в качестве линейного крейсера, а не линкора. Наконец, Skyray представляет собой первый сверхзвуковой палубный истребитель.