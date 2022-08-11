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1 час назад

Gaijin устроила “Летний квест” в War Thunder

Riot Pixels

В War Thunder стартовал «Летний квест». Выполняя задания, вы сможете получить декораторы, декали, камуфляжи. Главные призы — это немецкий танк Leopard 2AV, венгерская САУ Zrinyi I, японский линкор Haruna и американский палубный истребитель F4D-1 Skyray.

В War Thunder стартовал “Летний квест”
Фото: War ThunderWar Thunder

Leopard 2AV выступает переходным звеном между Leopard 1 и Leopard 2. САУ Zrinyi I оборудована 75-мм противотанковой пушкой и трубами для пуска реактивных снарядов. Haruma участвовал во Второй мировой, хотя спустили на воду его еще в ходе Первой мировой, причем в качестве линейного крейсера, а не линкора. Наконец, Skyray представляет собой первый сверхзвуковой палубный истребитель.

Событие продлится до 29 августа (14:00 МСК). Подробнее о нем читайте на официальном сайте.

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