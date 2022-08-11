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48 минут назад

Sony расскажет о новых эксклюзивах PlayStation для ПК в специальном разделе сайта

Газета.Ru

На сайте PlayStation появился специальный раздел, посвященный эксклюзивам консоли, которые либо были, либо будут выпущены для ПК. На это обратил внимание портал PlayStation Lifestyle.

Sony расскажет о новых эксклюзивах PlayStation для ПК
Фото: Insomniac Games/Sony Interactive EntertainmentInsomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Так, в разделе уже с состоявшимися релизами значатся God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Predator Hunting Grounds и Helldivers. Среди тех игр, которые только будут представлены на ПК, указаны Marvel's Spider-Man Remastered (релиз 12 августа 2022 года), а также Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Uncharted™: Legacy of Thieves Collection (обе ожидаются в 2022 году без точной даты).

Также в новом разделе есть секция «Вопросы и ответы». На вопрос о том, нужен ли PSN-аккаунт, чтобы играть в эксклюзивы PlayStation на ПК, на сайте представлен следующий ответ: «Нет, на данный момент вам не требуется PSN-аккаунт, чтобы наслаждаться играми PlayStation на персональном компьютере». Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на формулировку со словами «на данный момент», предположив, что в скором времени PSN все-таки может стать обязательным условием для запуска таких игр.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как энтузиаст перенес события сериала «Лучше звоните Солу» в игру для Game Boy.

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