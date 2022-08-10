В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Ушла эпоха: Sony больше не будет делиться продажами PS4

Чемпионат.com

Как обратил внимание аналитик Даниэль Ахмад, Sony перестанет упоминать о поставках PlayStation 4 в своих финансовых отчётах. Это значит, что продажи консоли официально остановлены на отметке в 117,2 млн экземпляров — такой цифрой компания поделилась ещё в марте. Таким образом, PS4 занимает 4-ую строчку самых продаваемых игровых устройств.

Ушла эпоха: Sony "спрячет" PS4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Самые продаваемые консоли за всю историю

  • PlayStation 2 — 155 млн устройств
  • Nintendo DS — 154,02 млн устройств
  • Game Boy & Game Boy Color — 118,69 млн устройств
  • PlayStation 4 — 117,2 млн устройств
  • Nintendo Switch — 111,08 млн устройств

Что касается PlayStation 5, то её тираж недавно превысил 20 млн экземпляров. Продажи PS5 в целом идут ниже ожиданий из-за дефицита полупроводников по всему миру.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители