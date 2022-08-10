Ушла эпоха: Sony "спрячет" PS4

Как обратил внимание аналитик Даниэль Ахмад, Sony перестанет упоминать о поставках PlayStation 4 в своих финансовых отчётах. Это значит, что продажи консоли официально остановлены на отметке в 117,2 млн экземпляров — такой цифрой компания поделилась ещё в марте. Таким образом, PS4 занимает 4-ую строчку самых продаваемых игровых устройств.