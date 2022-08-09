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6 минут назад

СМИ: игроки The Sims&nbsp;4 проявляют повышенный интерес к модам на аборт

Игромания.руиещё 1

По данным издания The Gamer, за последний год среди игроков The Sims 4 возрос интерес к модам, дающим симам репродуктивные права. Речь идёт о прерывании беременности.

Игроки The Sims 4 активно интересуются модами про аборты
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Возможность прервать беременность появилась в The Sims 4 уже давно. К примеру, один из самых популярных модов, Miscarriage Chance & Abortion, был выпущен в 2018 году. Примечательно, что за последний год его скачали более 250 тыс раз. Видимо, на повышенный интерес повлияла ситуация с репродуктивными правами в США.

Как отмечает The Gamer, разработчики The Sims уже давно выражают прогрессивный подход ко многим современным темам, но когда дело доходит до абортов — они, судя по всему, не хотят занимать «твёрдую позицию».

Напомним, что в конце июня Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда», принятое в 1973 году, которое позволяло беременным женщинам делать аборт без излишнего государственного контроля.

Свою позицию по криминализации абортов высказали Ubisoft, Bungie, Naughty Dog, Insomniac, Guerrilla, Niantic, Bethesda, Sony Santa Monica, Media Molecule, Sucker Punch и другие:

репродуктивные права — неотъемлемая часть прав человека.

Microsoft, Activision Blizzard и Electronic Arts решили помогать своим сотрудникам с дорожными расходами при необходимости прибегнуть к медицинской помощи в другом регионе.

В то же время многие сотрудники Bethesda и ZeniMax Media остались недовольны, что их работодатель не выражает явную поддержку репродуктивных прав своих работников.

Игры,Microsoft,
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