Анонсирована раздеваемая фигурка Мелины из Elden Ring за 41 тыс. рублей

MF Studio показала новую эротическую фигурку. В этот раз ей стала загадочная девушка по имени Мелина из Elden Ring , которая помогала игроку во время его путешествия.

Отметим, что тираж фигурки ограниченный. Всего их выпустят 188 штук по всему миру. Фигурки будут двух видов: стандартные и делюкс. В первый набор входит сама Мелина, а в более дорогую версию положат дополнительные части тела, с помощью которых можно взглянуть на Мелину в нижнем белье.