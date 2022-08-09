Видеоигровая романтика: пять лучших игр про любовь и отношения

Видеоиграм не чужда романтика, однако редкие разработчики способны прописать по-настоящему хороший любовный сюжет. Персонажам зачастую не достает химии, отношения развиваются то слишком быстро, то слишком медленно, сценаристы спотыкаются о десятки избитых клише — и в итоге получается испанский стыд. Но встречаются и приятные исключения. Сегодня мы собрали подборку игр, где романтика и любовь выполнены достойно.

Фото: Annapurna Interactive Annapurna Interactive

Florence

Видео дня

Florence — это маленький, но поразительно душевный интерактивный комикс, рассказывающий историю о романе молодой девушки и уличного музыканта. Игра показывает все этапы их отношений, от влюбленности и счастливой совместной жизни до первых ссор, разочарования и тяжелого разрыва совершенно без слов, на языке образов и эмоций. Конечно, при желании Florence можно упрекнуть в слишком уж заезженном сюжете и малой (максимум пара часов) продолжительности, но эти вещи едва ли портят впечатления от игры. Она компенсирует эти недостатки трогательной, живой искренностью, которая неизбежно цепляет за живое — особенно если вы сами хоть раз переживали тот же опыт, что и главные герои.

Annapurna Interactive

Haven

Haven повествует о влюбленной паре, которая сбежала буквально на край света, чтобы быть вместе — прямо на затерянную планету, расколовшуюся на множество парящих островов. Беглецы-любовники все делают вместе: изучают таинственный мир, думают, что приготовить на ужин, размышляют о своем будущем и, конечно же, отбиваются от инопланетных монстров. Haven можно проходить как в одиночку, так и в кооперативном режиме со своей реальной второй половинкой. Сюжет, диалоги и персонажи получились яркими и очень жизненными. Игровой процесс, правда, вызвал некоторые нарекания среди профессиональных критиков, но шероховатости механик легко прощаются на фоне теплой, человечной истории о двух одиночествах, нашедших друг друга.

The Game Bakers

Monster Prom

Monster Prom — без пяти минут идеальная игра для шумной компании, если вы любите дурацкие подростковые комедии и черный юмор. Это соревновательный (!) симулятор свиданий, где главные герои — ученики школы для монстров — пытаются найти себе пару на предстоящий выпускной. Среди кандидатов: вспыльчивый демон, вампир-хипстер, деловитая горгона, призрачная тусовщица и множество других мифических созданий. Monster Prom преимущественно сосредоточена на шутках и комичных ситуациях, но харизматичные персонажи неожиданно быстро влюбляют в себя. Кто сказал, что визуальные новеллы скучно читать?

Those Awesome Guys

Catherine

Слегка абсурдная, эксцентричная, но при этом предельно серьезная история о поисках счастья. Catherinе рассказывает о жизни Винсента: обычного 32-летнего мужчины, который состоит в серьезных отношениях со своей девушкой Катериной. Она все чаще начинает заводить разговоры о свадьбе, что, мягко говоря, немного смущает протагониста… Но в один из вечеров, напиваясь в баре после работы, он встречает сногсшибательную незнакомку по имени Катерина. На фоне мыслей об измене Винсент начинает страдать от ночных кошмаров, где он вынужден подниматься по бесконечной башне, чтобы не сорваться в пропасть — если он погибнет во сне, то умрет и в реальности. Будучи сплавом визуальной новеллы и логической головоломки, Catherine — во всех смыслах слова незабываемое приключение.

SEGA

Трилогия Mass Effect

Серия Mass Effect посвящена совсем другим темам, однако романтика всегда была одним из важнейших элементов франшизы. Прежде всего потому, что игрок может наблюдать за развитием отношений между капитаном Шепардом и его партнером на протяжении целых трех номерных частей. Случайное знакомство, завязавшееся в оригинальной игре, когда Шепард только-только заступил на свой пост, постепенно превращается в симпатию, затем в страсть и, наконец, в любовь. Именно поэтому миллионы игроков до сих пор с теплотой вспоминают язвительного Гарруса, застенчивую Тали и мягкую, рассудительную Лиару. Ни одна другая ролевая игра не способна предложить похожий опыт — в плане романтических линий Mass Effect вне конкуренции.