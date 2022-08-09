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38 минут назад

Свежий патч Elden Ring улучшил баланс, кооператив и вторжения

Чемпионат.com

FromSoftware объявила о выпуске свежего обновления 1.06 для Elden Ring. Оно уже доступно для загрузки всем пользователям на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Для Elden Ring вышел большой патч
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

С выходом этого патча в экшен добавили функцию вторжения на большую территорию, включая различные отдалённые районы. Также есть небольшое изменение в продвижении квестовой линии Белоликого Варре. Добавили способ прохождения, помимо участия в сетевом вторжении, путём победы над новыми NPC.

Также FromSoftware исправила множество багов и внесла изменения в баланс. Так, теперь дистанция броска у игроков с лёгкой экипировкой будет гораздо больше, а скорость атаки некоторых топоров и мечей увеличена.

Elden Ring доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.

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