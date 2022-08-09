Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали кота-мутанта из игры

Вчера отмечался Всемирный день кошек. В честь такого необычного праздника студия GSC Game World показала концепт-арт нового мутанта по прозвищу Баюн, который напоминает кота. Также есть и его подробное описание.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Согласно информации, Баюн представляет собой скрытного и ловкого мутанта, которого долгое время считали выдумкой. Его главный навык — способность имитировать все виды звуков с помощью горловых мешков, в том числе и человеческую речь. Вероятно, Баюн появится в S.T.A.L.K.E.R. 2.

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