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41 минуту назад

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали кота-мутанта из игры

Чемпионат.com

Вчера отмечался Всемирный день кошек. В честь такого необычного праздника студия GSC Game World показала концепт-арт нового мутанта по прозвищу Баюн, который напоминает кота. Также есть и его подробное описание.

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали кота-мутанта из игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Согласно информации, Баюн представляет собой скрытного и ловкого мутанта, которого долгое время считали выдумкой. Его главный навык — способность имитировать все виды звуков с помощью горловых мешков, в том числе и человеческую речь. Вероятно, Баюн появится в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Чемпионат.ком

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2023 году на ПК и Xbox Series. С выходом проект попадёт в Xbox Game Pass. На сегодняшний день GSC Game World не собирается выпускать тайтл в России из-за напряжённой ситуации на Украине.

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