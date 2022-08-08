Анонсирована новая игра по франшизе Tekken

Bandai Namco официально представила новую игру во вселенной Tekken. Анонс состоялся посредством демонстрации короткого тизера, в котором показали катсцену из самой первой части для оригинальной PlayStation, переходящую в современную графику. В конце появляется надпись GET READY.

Хотя название новой игры разработчики не раскрыли, вполне вероятно, что это именно Tekken 8. Ранее информация о следующей номерной части серии появлялась в утекшем документе. Впрочем, не стоит исключать возможности, что это ремейк или спин-офф наподобие Tekken Tag Tournament. Так или иначе, нам стоит дождаться официальных подробностей.