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1 час назад

Анонсирована новая игра по франшизе Tekken — Возможно, Tekken 8

MMO13

Bandai Namco официально представила новую игру во вселенной Tekken. Анонс состоялся посредством демонстрации короткого тизера, в котором показали катсцену из самой первой части для оригинальной PlayStation, переходящую в современную графику. В конце появляется надпись GET READY.

Анонсирована новая игра по франшизе Tekken
Фото: MMO13MMO13

Хотя название новой игры разработчики не раскрыли, вполне вероятно, что это именно Tekken 8. Ранее информация о следующей номерной части серии появлялась в утекшем документе. Впрочем, не стоит исключать возможности, что это ремейк или спин-офф наподобие Tekken Tag Tournament. Так или иначе, нам стоит дождаться официальных подробностей.

Вместе с анонсом новой игры разработчики также представили обновление для Tekken 7. Патч улучшит баланс и добавит новые приемы.

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