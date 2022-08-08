Появились первые подробности Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Творческий продюсер Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion Тэцуя Номура отметил, что грядущий проект — не просто стандартный ремастер оригинала.
По его словам, авторы обновлённой версии даже не были уверены в том, как правильно описывать игру. В частности, создатели пытались решить — ремастер ли это или уже полноценный ремейк.С одной стороны, в проекте не изменилась история, да и в основе своей это та же игра, что и раньше. Но с технической точки зрения создатели привнесли множество изменений — полностью обновили графику и боевую систему, переделали с нуля модели и добавили дубляж.
В итоге авторы не пришли к консенсусу относительно природы новинки — у неё слишком много изменений, чтобы назвать обычным ремастером, но до полноценного ремейка она тоже не дотягивает. Поэтому обновлённая версия и получила подзаголовок Reunion, представляя собой нечто среднее между первым и вторым.
Релиз Crisis Core: Final Fantasy VII состоится зимой на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC (Steam).