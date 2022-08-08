В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
32 минуты назад

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion это не просто «ремастер» оригинала

Игромания.ру

Творческий продюсер Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion Тэцуя Номура отметил, что грядущий проект — не просто стандартный ремастер оригинала.

Появились первые подробности Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По его словам, авторы обновлённой версии даже не были уверены в том, как правильно описывать игру. В частности, создатели пытались решить — ремастер ли это или уже полноценный ремейк.С одной стороны, в проекте не изменилась история, да и в основе своей это та же игра, что и раньше. Но с технической точки зрения создатели привнесли множество изменений — полностью обновили графику и боевую систему, переделали с нуля модели и добавили дубляж.

В итоге авторы не пришли к консенсусу относительно природы новинки — у неё слишком много изменений, чтобы назвать обычным ремастером, но до полноценного ремейка она тоже не дотягивает. Поэтому обновлённая версия и получила подзаголовок Reunion, представляя собой нечто среднее между первым и вторым.

Релиз Crisis Core: Final Fantasy VII состоится зимой на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC (Steam).

Игры,Тэцуя Номура,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители