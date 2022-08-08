Появились первые подробности Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

По его словам, авторы обновлённой версии даже не были уверены в том, как правильно описывать игру. В частности, создатели пытались решить — ремастер ли это или уже полноценный ремейк.С одной стороны, в проекте не изменилась история, да и в основе своей это та же игра, что и раньше. Но с технической точки зрения создатели привнесли множество изменений — полностью обновили графику и боевую систему, переделали с нуля модели и добавили дубляж.