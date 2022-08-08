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1 час назад

Создатели PUBG: Battlegrounds представили трейлер кроссовера с Assassin’s Creed

Игромания.ру

Создатели PUBG: Battlegrounds представили трейлер готовящегося кроссовера с Assassin’s Creed, который пройдёт с 17 августа по 22 сентября.

Создатели PUBG показали трейлер кроссовера с Assassin’s Creed
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Полуминутный ролик сфокусирован прежде всего на облике Эцио, который смогут получить игроки. А ещё в видео напоминают, что лучшим оружием является стелс.

Трейлер

Также в игру добавят эмоции, талисманы для оружия, граффити, ресурсы и не только. Кроме этого, на карте можно будет найти различные точки, связанные с Assassin’s Creed, например, уступы для «Прыжка веры» или спрятанный «Анимус».

Кроссовер также состоится и в мобильной PUBG: New State, но с 18 августа по 21 сентября. Игрокам стоит ожидать более 30 уникальных костюмов, тематические ящики и ограниченные по времени ивенты.

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