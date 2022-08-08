Фанаты War Thunder слили в сеть секретные документы

С начала 2021 года фанаты игры о боевых действиях War Thunder трижды публиковали в открытом доступе засекреченные документы, относящиеся к танкам Великобритании, Франции и Китая. Об этом сообщает Washington Post.

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Один из пользователей выложил на форум инструкцию по эксплуатации танка Challenger 2. Свой поступок он объяснил тем, что хотел добиться от разработчика большей реалистичности танка в самой игре. Другой пользователь, утверждающий, что служил танкистом во французской армии, опубликовал инструкцию к танку Leclerc. Причиной этому явился спор с другим пользователем форума о скорости вращения бронебашни. Кроме того, в общем доступе были найдены секретные документы, связанные с китайским танком DTC10-125. Мотивация пользователя, опубликовавшего эти данные, остается неизвестной.

Все три поста были удалены с форума War Thunder разработчиком и издателем игры, компанией Gaijin Entertainment.

«Мы снова и снова объясняем пользователям, что бесполезно предлагать нам документы, которые мы не можем и не будем использовать… К сожалению, нет никакого способа запретить людям выкладывать что-то в интернет. Мы удаляем такие публикации и выдаем постоянный бан тем, кто нарушает правила, чтобы наши пользователи видели, чем они рискуют», — заявил основатель Gaijin Entertainment Антон Юдинцев.