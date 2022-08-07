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4 часа назад

Riot показала долгожданный реворк Удира в League of Legends

MMO13

Разработчики MOBA League of Legends опубликовали трейлер долгожданного реворка Удира, который был выбран самими игроками посредством голосования.

Riot показала долгожданный реворк Удира в League of Legends
Фото: MMO13MMO13

В ролике нам показали обновленную модель и продемонстрировали способности персонажа. Хотя описание полноценного описания еще нет, мы можем сделать определенные выводы по увиденному. Так, геймплей по-прежнему останется завязанным на стойках, но навыки будут полностью переработаны.

Обновленный Удир появится в League of Legends вместе с одним из будущих крупных патчей. Точная дата выхода пока неизвестна.

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