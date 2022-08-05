Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Наступила пятница — а значит, пришло время нашей еженедельной подборки бесплатных игр! Немного жаль, что до конца лета уже рукой подать, но что поделать: чтобы отвлечься от тоски, предлагаем взглянуть, во что стоит поиграть на этой неделе.

Фото: NetEase Games NetEase Games

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В Epic Games Store проходит еженедельная раздача бесплатных игр. Сейчас там можно забрать Unrailed!: кооперативную головоломку про железные дороги, где от одного до четырех игроков должны прокладывать пути для поезда в хаотичном, процедурно-сгенерированном мире. Во время путешествия многое может пойти не по плану, так что неудачливым железнодорожникам предстоит импровизировать на ходу. Если кооператив — не ваше, то игра также предусматривает соревновательный режим на четырех игроков. Unrailed! можно бесплатно добавить в библиотеку до 11 августа.

Daedalic Entertainment

В ранний доступ Steam вышла Lost Light: многопользовательский шутер от компании NetEase, который явно вдохновлен отечественной Escape from Tarkov. Игрокам в роли оперативников секретной организации предстоит совершать вылазки в смертельно опасную зону отчуждения в поисках припасов, экипировки и ценного лута. Но для того, чтобы вынести добычу в собственное убежище, нужно эвакуироваться живым — а это далеко не так просто, как кажется. Lost Light также переняла от Escape of Tarkov продвинутую настройку оружия: возможно, не настолько реалистичную, но все же глубокую.

NetEase Games

До 11 августа в Steam бесплатно раздается Despotism 3k — инди-головоломка от отечественных разработчиков, посвященная тяжелой работе суперкомпьютера, поработившего человечество. При помощи жалких людишек зловещему ИИ нужно вырабатывать достаточно энергии, чтобы развивать свою империю — но при этом важно следить, чтобы подопытные хомячки не погибали от голода и переутомления. Если вы любите черный юмор и симпатичный пиксель-арт, грех не попробовать.

Konfa Games

Помимо всего прочего, периодически разработчики делают свои игры бесплатными спустя несколько лет продаж. Один из таких проектов — абстрактная головоломка PATHOS. Через задачки, вдохновленные известным паззлом Sokoban, авторы рассказывают трагичную историю о разуме, который пытается разобраться в самом себе. На протяжении 150 уровней вы успеете взгрустнуть, порадоваться, посмеяться и не раз крепко задуматься над хитроумными загадками.

Accordion Games

Еще одна игра, ставшая бесплатной — это комедия Digital Janitors. Накануне 2000 года многие IT-специалисты полагали, что компьютерные системы по всему миру ждет крах, но в реальности этого не случилось. А вот главному герою Digital Janitors не повезло: прямо перед наступлением нового года компьютеры его корпорации подверглись взлому, так что теперь бесстрашному сисадмину предстоит побороть вирус, перетащив все подозрительные папки в корзину — и не только.

Tired Turtle Games

Легендарный инди-хоррор SCP: Containment Breach, некогда безраздельно правивший игровым сегментом YouTube, наконец появился в Steam. Правда, по факту это не ремастер, а базовая игра в комплекте с модификацией Ultimate Edition и поддержкой достижений. Отличный повод вспомнить, какой была игровая индустрия совсем недавно и какой путь прошли независимые хорроры за это время.

HNT8 Organization

TimeMelters — Challenges это необычное сочетание RTS и шутера от третьего лица. Игроку в роли ведьмы необходимо зачистить родные земли от всяческой нечисти, параллельно спасаясь от инквизиции, охотящейся на колдуний. Противники всегда превосходят героиню числом, но она владеет одним бесценным преимуществом: ведьма способна путешествовать назад во времени и создавать собственные копии, чтобы сравнять силы. Challenges — бесплатный пролог полноценной игры, которая должна выйти в этом году.