Пять отличных графических модов для GTA 5

Grand Theft Auto 5 официально не поддерживает пользовательские модификации, но это нисколько не помешало энтузиастам разработать сотни различных модов для игры. Одна из самых конкурентных областей фанатского творчества — это графические улучшения, которые подтягивают визуал проекта до практически фотореалистичной планки. Мы собрали пять отличных графических модификаций для GTA 5.

Фото: Rockstar Games Rockstar Games

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Pinnacle Reality ENB, как и большинство других визуальных модов для GTA 5, делает акцент на максимальный реализм графики. Правдоподобные отражения, блики, освещение, погодные эффекты — словом, все, что способно сделать город более приземленным и настоящим. Плюс, в отличие от многих модификаций покрупнее, Pinnacle Reality ENB не вступает в конфликты с другими графическими улучшениями, так что его можно использовать в тандеме с чем-нибудь еще.

NexusMods

Intensity ENB — прямая противоположность «реалистичных» модификаций. Тогда как значительная часть модов приглушает насыщенность цветов, чтобы окружение выглядело не таким игрушечным, Intensity ENB, напротив, повышает яркость до предела. При такой контрастности днем физически больно смотреть на солнце, зато ночью, когда зажигаются огни вывесок, уличных фонарей и светофоров, город смотрится просто волшебно. Конечно, для комфортной игры эта модификация вряд ли пригодится, но любителям снимать красивые скриншоты она наверняка придется по душе.

NexusMods

World of Variety наполняет одиночный режим GTA 5 различными ассетами из многопользовательской кампании. Новые машины и ливреи для автомобилей, визуальный редизайн персонажей в преступных районах, переработанные полицейские патрули, новые анимации, уличные артисты и так далее. Как следует из названия, World of Variety лишь чуточку разнообразит приевшийся мир новыми лицами, звуками и пейзажами, не слишком затрагивая базовый игровой процесс.

NexusMods

PRSA — мечта профессионального фотографа или режиссера машинимы. Этот комплексный мод совершенствует графику при помощи кастомных шейдеров и фильтров, которые позволяют картинке эмулировать фотосъемку через различные объективы. Можно настроить зернистость, контраст, насыщенность цветов, угол обзора и фокусировку, чтобы, например, снять стильный музыкальный клип или короткометражку. Как и Intensity ENB, PRSA не слишком подходит непосредственно для игры, но однозначно пригодится начинающим кинематографистам и всем, кто ценит неповторимую эстетику Лос-Сантоса.

NexusMods

Последняя модификация в сегодняшнем списке — самая масштабная. Grand Theft Auto 5.5 совершенствует не только визуальный ряд: мод вносит правки практически во все механики игры, чтобы сделать геймплей как можно более реалистичным. Он изменяет физическую модель практически всех транспортных средств, а также значительно перерабатывает поведение полиции, бандитов и пешеходов. Благодаря Grand Theft Auto 5.5 округ Сан Андреас ощущается гораздо более живым и естественным, не говоря уже о красивом освещении и погодных эффектах.