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1 час назад

Team Spirit по Dota 2 выиграла два матча подряд на мэйджоре в США

Чемпионат.comиещё 4

Команда Team Spirit победила во второй серии на старте турнира PGL Arlington Major 2022. В рамках группы B мэйджора по Dota 2 российский клуб одержал победу над Tundra Esports из Европы — матч завершился со счётом 2:0.

Российская Team Spirit выиграла два матча подряд на мэйджоре в США по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Этот результат позволил «драконам» занять промежуточное первое место в группе по итогам игрового дня. Догнать Team Spirit может только китайская Aster, если выиграет вторую карту против Entity Gaming.

Остальные матчи группы B, в том числе серия с участием Natus Vincere и перуанской beastcoast, продолжаются в эти минуты.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и путёвки на The International 11.

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