Российская Team Spirit выиграла два матча подряд на мэйджоре в США по Dota 2

Команда Team Spirit победила во второй серии на старте турнира PGL Arlington Major 2022. В рамках группы B мэйджора по Dota 2 российский клуб одержал победу над Tundra Esports из Европы — матч завершился со счётом 2:0.

Этот результат позволил «драконам» занять промежуточное первое место в группе по итогам игрового дня. Догнать Team Spirit может только китайская Aster, если выиграет вторую карту против Entity Gaming.

Остальные матчи группы B, в том числе серия с участием Natus Vincere и перуанской beastcoast, продолжаются в эти минуты.