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41 минуту назад

Создатели Hogwarts Legacy показали редактор персонажа и запись анимаций

Игромания.ру

Создатели Hogwarts Legacy в рамках презентации AutoDesk, где показали сцену с гиппогрифом, продемонстрировали и редактор персонажа.

Создатели Hogwarts Legacy показали редактор персонажа и запись анимаций
Фото: ИгроманияИгромания

На выбор игроку предложат заранее сформированные варианты внешности, но он сможет углубиться в настройки, меняя стиль причёски, форму лица, бровей, цвет волос, глаз и тому подобное. При желании можно даже примерить на персонажа очки и поменять стиль одежды.

Трейлер

Ещё на презентации авторы показали процесс захвата движений актёров и создания анимаций для различных персонажей, включая и магических существ вроде драконов. И продемонстрировали процесс работы над той самой сценой с гипрогрифом.Релиз Hogwarts Legacy намечен на конец года для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.Запись трансляции

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