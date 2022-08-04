Создатели Hogwarts Legacy показали редактор персонажа и запись анимаций

Создатели Hogwarts Legacy в рамках презентации AutoDesk, где показали сцену с гиппогрифом, продемонстрировали и редактор персонажа.

Фото: Игромания Игромания

На выбор игроку предложат заранее сформированные варианты внешности, но он сможет углубиться в настройки, меняя стиль причёски, форму лица, бровей, цвет волос, глаз и тому подобное. При желании можно даже примерить на персонажа очки и поменять стиль одежды.