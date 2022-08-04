Создатели Hogwarts Legacy показали редактор персонажа и запись анимаций

Создатели Hogwarts Legacy в рамках презентации AutoDesk, где показали сцену с гиппогрифом, продемонстрировали и редактор персонажа.
На выбор игроку предложат заранее сформированные варианты внешности, но он сможет углубиться в настройки, меняя стиль причёски, форму лица, бровей, цвет волос, глаз и тому подобное. При желании можно даже примерить на персонажа очки и поменять стиль одежды.
Ещё на презентации авторы показали процесс захвата движений актёров и создания анимаций для различных персонажей, включая и магических существ вроде драконов. И продемонстрировали процесс работы над той самой сценой с гипрогрифом.Релиз Hogwarts Legacy намечен на конец года для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.Запись трансляции