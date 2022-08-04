Как покупать игры для Xbox в 2022

Microsoft была одним из первых игровых издателей, объявивших о заморозке активности своего российского филиала. Владельцы консолей Xbox попали в ту же ситуацию, что и пользователи PlayStation: система есть, а игры для нее купить тяжело. Но тяжело — не значит невозможно. Сейчас мы расскажем, как это сделать.

Фото: Microsoft Microsoft

Как оплачивать покупки в Microsoft Store

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Microsoft, как и многие другие издатели, поспешно приостановила бизнес на территории РФ, однако не стала накладывать максимально серьезные региональные ограничения. Цифровой магазин Microsoft Store не позволяет расплачиваться за покупки в рублях, однако сама по себе платформа работает — а это открывает возможность воспользоваться одним из обходных путей.

Ключи активации игр

Отключение русскоязычного сегмента Microsoft Store никак не затронуло ключи активации игр для Xbox — приставка все еще разрешает добавлять на аккаунт новые продукты, если вы владеете цифровым ключом. Их можно приобрести на самых разных площадках: от крупных розничных магазинов до вторичных рынков, вроде plati.ru, «Авито», «Юлы» и так далее. Цены могут варьироваться, но, чаще всего, они держатся либо на уровне официальной розницы, либо чуть ниже. После покупки вам нужно будет ввести ключ в консоль, после чего игра добавится в библиотеку и станет доступна для загрузки.

Два важных момента. Во-первых, новинки в подобном виде появляются несколько позже: ассортимент ключей активации в основном состоит из сравнительно старых игр, вышедших в течение предыдущих пары лет. Во-вторых, при шоппинге на вторичном рынке тщательно проверяйте информацию о продавцах — в частности количество отзывов и длительность пребывания на сайте. Так вы ненароком не отдадите деньги мошенникам.

Покупки в других регионах Microsoft Store

Если вам обязательно нужны горячие новинки, то самый верный способ заполучить их — это покупка в зарубежном Microsoft Store. Давние владельцы Xbox прекрасно знают об этом трюке и пользуются им уже много лет. Если переключить регион вашей учетной записи в настройках и войти в магазин через VPN, вы сможете покупать любые игры практически без проблем — при условии, что вам будет, чем оплатить покупку.

Дело в том, что Microsoft Store и раньше запрещал оплачивать товары в иностранных филиалах магазина при помощи карт российских банков. Такова региональная политика компании: если в стране того или иного пользователя работает собственный Microsoft Store, то расплачиваться картой в чужом регионе не получится. Это ограничение не распространяется на страны, где магазин официально не представлен — например, Казахстан. Таким образом, для приобретения новых игр в другом регионе вам понадобится либо карта зарубежного банка, либо посредник, готовый временно предоставить свою за небольшой процент комиссии.

Если карта и посредник найдутся, то остается лишь выбрать, в каком именно регионе закупаться. Большинство геймеров рекомендуют либо Турцию, либо Аргентину: там цены, как правило, самые выгодные — иногда даже на уровне региональных расценок на ПК-игры в Steam. Проверить стоимость интересующей вас игры в разных регионах Microsoft Store можно на специальных сайтах, вроде Xbox Store Checker.

Xbox Game Pass

Приостановка деятельности Microsoft на территории РФ также не затронула подписку Xbox Game Pass: платный абонемент, предоставляющий доступ к широкой библиотеке игр — от инди-проектов до крупнобюджетных блокбастеров внутренних студий Microsoft (например, Bethesda). Разница лишь в том, что раньше оформить подписку можно было прямо на приставке или компьютере через встроенное приложение Xbox — теперь для этого необходимо воспользоваться услугами индивидуальных продавцов.

Стоимость абонемента Xbox Game Pass зависит от того, насколько давно вы зарегистрировали аккаунт. Для свежих учетных записей, где подписка еще никогда не активировалась, действуют льготные предложения, которые позволяют оформить несколько месяцев сервиса достаточно дешево. А вот годовые абонементы обойдутся минимум в 4 000 рублей. Плюс, как обычно, желательно обращать внимание на информацию о продавцах: если вы твердо намерены приобрести подписку на сторонней площадке, лучше подыскать ту, которая дает гарантию возврата денег в случае мошенничества.

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