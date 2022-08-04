Nintendo остудила пыл фанатов

Журналисты азиатского издания Nikkei сообщили, что Nintendo не выпустит новую консоль до конца этого финансового года, который продлится до марта 2023-го. Они сослались на слова президента Nintendo Шунтаро Фурукавы.
По данным издания, Nintendo испытает серьёзные проблемы с производством текущих консолей. Из-за этого компания пока даже не думает о создании чего-то нового. Журналист Bloomberg Такаши Мотидзуки подчеркнул, что из текста Nikkei не совсем ясно, кто именно говорит про новую консоль.
В Сети уже ходили слухи, что Nintendo готовит Switch Pro. Эта консоль якобы будет поддерживать полноценное разрешение 4K и многие другие фишки. Последней на данный момент выпущенной консолью компании считается OLED-модель.