Nintendo остудила пыл фанатов

Журналисты азиатского издания Nikkei сообщили, что Nintendo не выпустит новую консоль до конца этого финансового года, который продлится до марта 2023-го. Они сослались на слова президента Nintendo Шунтаро Фурукавы.

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По данным издания, Nintendo испытает серьёзные проблемы с производством текущих консолей. Из-за этого компания пока даже не думает о создании чего-то нового. Журналист Bloomberg Такаши Мотидзуки подчеркнул, что из текста Nikkei не совсем ясно, кто именно говорит про новую консоль.