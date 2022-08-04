Nintendo остудила пыл фанатов

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13 минут назад

Источник: Nintendo не выпустит новую консоль как минимум до марта 2023 года

Чемпионат.com

Журналисты азиатского издания Nikkei сообщили, что Nintendo не выпустит новую консоль до конца этого финансового года, который продлится до марта 2023-го. Они сослались на слова президента Nintendo Шунтаро Фурукавы.

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Фото: Чемпионат.comЧемпионат.comЧемпионат.comЧемпионат.com

По данным издания, Nintendo испытает серьёзные проблемы с производством текущих консолей. Из-за этого компания пока даже не думает о создании чего-то нового. Журналист Bloomberg Такаши Мотидзуки подчеркнул, что из текста Nikkei не совсем ясно, кто именно говорит про новую консоль.

В Сети уже ходили слухи, что Nintendo готовит Switch Pro. Эта консоль якобы будет поддерживать полноценное разрешение 4K и многие другие фишки. Последней на данный момент выпущенной консолью компании считается OLED-модель.

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