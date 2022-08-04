В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
33 минуты назад

Источник: EA делает ещё одну игру по Marvel — возможно, про Железного человека

Чемпионат.comиещё 1

Известный инсайдер и журналист Джефф Грабб на трансляции подкаста Game Mess Mornings рассказал, что Electronic Arts делает ещё одну игру по лицензии Marvel, помимо Чёрной пантеры.

EA делает ещё одну игру по Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Подробности он не раскрыл и даже не сказал, кому посвящён проект, а лишь отметил сам факт. Позже на слова Грабба отреагировал ещё один инсайдер Том Хендерсон. Он отметил, что слышал о разработке игры про Железного человека, однако информация не подтверждена.

По словам Хендерсона, как только у него появится больше информации, он её предоставит.

Я слышал несколько слухов о том, что это игра про Железного человека, но у меня пока что не было какой-то конкретной информации.

Известно, что игра про Чёрную пантеру будет ориентирована на сюжет. Даты выхода проекта всё ещё нет.

Игры,Том Хендерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители