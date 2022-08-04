EA делает ещё одну игру по Marvel

Подробности он не раскрыл и даже не сказал, кому посвящён проект, а лишь отметил сам факт. Позже на слова Грабба отреагировал ещё один инсайдер Том Хендерсон. Он отметил, что слышал о разработке игры про Железного человека, однако информация не подтверждена.