Как покупать игры на Nintendo Switch в 2022

Nintendo, как и многие другие игровые компании, значительно сократила активность на территории РФ. Цифровой магазин eShop не работает, новые поставки продукции прекратились, новостей о локализации долгожданных проектов (например, Bayonetta 3) нет. Тем не менее, возможность покупать новые игры на Nintendo Switch все-таки сохранилась — даже не одна. Сейчас мы расскажем о них подробнее.

Фото: Nintendo Nintendo

Как оплачивать покупки в Nintendo eShop

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Сейчас российский филиал Nintendo функционирует в ограниченном режиме. Поставки продукции компании отменены из-за проблем с логистикой, а русскоязычный цифровой магазин eShop не работает в принципе — при попытке войти в него Nintendo Switch выдаст ошибку. В то же время, офис компании в РФ продолжает работу, пока розничные магазины распродают запасы ранее ввезенных товаров.

Но есть и хорошие новости: в отличие от той же PlayStation, на Nintendo Switch обойти региональные ограничения довольно просто. На данный момент отечественные геймеры приобретают игры для консоли следующими способами.

Смена региона и карты предоплаты

Так как русскоязычный eShop намертво заблокирован, единственный способ покупать игры для Switch в цифре — это смена географического региона учетной записи. Если вы перенесете профиль в любую страну зарубежья, то eShop вновь заработает. Оплачивать покупки картами российских банков, конечно же, не получится, однако в интернет-магазинах можно легко найти карты предоплаты для других регионов.

Но для начала вам понадобится сменить регион аккаунта.

Перейдите на сайт https://accounts.nintendo.com и войдите в вашу учетную запись Nintendo.

Нажмите на «Информация о пользователе» — «Изменить» во вкладке «Профиль».

Нажмите на «Страна/Регион» и выберите подходящую страну в выпавшем списке.

Сохраните изменения.

После этого войдите в eShop на самой приставке — система попросит вновь ввести пароль.

Готово! Цифровой магазин будет работать как обычно.

Как видите, процедура предельно простая: для смены региона не нужно использовать VPN или прибегать к каким-либо другим лазейкам. Однако есть несколько нюансов, которые стоит учитывать.

Текст в приложении Nintendo eShop будет на языке выбранного региона: таким образом, если вы перенесли учетную запись в Германию, все меню в магазине начнут отображаться на немецком. Интерфейс других приложений это не затронет.

Если вы включили автоматическое продление подписки Nintendo Online до закрытия eShop, вот так просто сменить регион не получится — вам придется обратиться в техподдержку и попросить специалистов отключить эту функцию.

Если на вашем eShop-кошельке остались средства, вы не сможете сменить регион с РФ на США или Японию — и наоборот. Эта проблема также решается обращением в техподдержку.

После того, как вы смените регион, поздравляем — теперь вы можете покупать новенькие игры практически без проблем. Для оплаты покупок можно пользоваться любой картой зарубежного банка или картой предоплаты соответствующего региона.

Их сравнительно несложно найти в продаже. Опытные пользователи рекомендуют искать карты на иностранных площадках, вроде play-asia.com или cdkeys.com, но там оплату из РФ принимают только в криптовалюте. Чтобы сэкономить себе нервы, ищите карты предоплаты в российских интернет-магазинах — дефицита электронных кодов пока не наблюдается.

Физические копии игр

Приостановка работы Nintendo eShop сказалась на загружаемых играх, но никак не повлияла на работу старых добрых картриджей. Если вы сможете найти коробочное издание той или иной игры, то никаких проблем не возникнет, но ключевое слово здесь — если.

Точно так же, как и в случае с дисками для других консолей, картриджи Nintendo Switch быстро становятся раритетным товаром. Вокруг них нет такого же ажиотажа, как вокруг эксклюзивов PlayStation 5, однако в РФ новинки либо попадают медленно, либо не попадают вовсе, если не покупать их под индивидуальный заказ. Если вас интересуют исключительное свежие эксклюзивы, выгоднее будет все же завести аккаунт Nintendo в другом регионе и раскошелиться на карты предоплаты. Хотя периодически стоит проверять AliExpress — там новинки иногда появляются быстро.