Как покупать игры на Nintendo Switch в 2022

Nintendo, как и многие другие игровые компании, значительно сократила активность на территории РФ. Цифровой магазин eShop не работает, новые поставки продукции прекратились, новостей о локализации долгожданных проектов (например, Bayonetta 3) нет. Тем не менее, возможность покупать новые игры на Nintendo Switch все-таки сохранилась — даже не одна. Сейчас мы расскажем о них подробнее.
Сейчас российский филиал Nintendo функционирует в ограниченном режиме. Поставки продукции компании отменены из-за проблем с логистикой, а русскоязычный цифровой магазин eShop не работает в принципе — при попытке войти в него Nintendo Switch выдаст ошибку. В то же время, офис компании в РФ продолжает работу, пока розничные магазины распродают запасы ранее ввезенных товаров.
Но есть и хорошие новости: в отличие от той же PlayStation, на Nintendo Switch обойти региональные ограничения довольно просто. На данный момент отечественные геймеры приобретают игры для консоли следующими способами.
Так как русскоязычный eShop намертво заблокирован, единственный способ покупать игры для Switch в цифре — это смена географического региона учетной записи. Если вы перенесете профиль в любую страну зарубежья, то eShop вновь заработает. Оплачивать покупки картами российских банков, конечно же, не получится, однако в интернет-магазинах можно легко найти карты предоплаты для других регионов.
Но для начала вам понадобится сменить регион аккаунта.
Как видите, процедура предельно простая: для смены региона не нужно использовать VPN или прибегать к каким-либо другим лазейкам. Однако есть несколько нюансов, которые стоит учитывать.
После того, как вы смените регион, поздравляем — теперь вы можете покупать новенькие игры практически без проблем. Для оплаты покупок можно пользоваться любой картой зарубежного банка или картой предоплаты соответствующего региона.
Их сравнительно несложно найти в продаже. Опытные пользователи рекомендуют искать карты на иностранных площадках, вроде play-asia.com или cdkeys.com, но там оплату из РФ принимают только в криптовалюте. Чтобы сэкономить себе нервы, ищите карты предоплаты в российских интернет-магазинах — дефицита электронных кодов пока не наблюдается.
Приостановка работы Nintendo eShop сказалась на загружаемых играх, но никак не повлияла на работу старых добрых картриджей. Если вы сможете найти коробочное издание той или иной игры, то никаких проблем не возникнет, но ключевое слово здесь — если.
Точно так же, как и в случае с дисками для других консолей, картриджи Nintendo Switch быстро становятся раритетным товаром. Вокруг них нет такого же ажиотажа, как вокруг эксклюзивов PlayStation 5, однако в РФ новинки либо попадают медленно, либо не попадают вовсе, если не покупать их под индивидуальный заказ. Если вас интересуют исключительное свежие эксклюзивы, выгоднее будет все же завести аккаунт Nintendo в другом регионе и раскошелиться на карты предоплаты. Хотя периодически стоит проверять AliExpress — там новинки иногда появляются быстро.
Ну а если вы не против поиграть в более старые игры, то в сетевых магазинах все еще сохранился большой ассортимент картриджей. На вторичном рынке он еще шире.