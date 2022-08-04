В США стартует чемпионат мира по DOTA 2

С 4 по 14 августа в Техасе пройдёт глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира разыграют титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В первый день группового этапа большинство команд проведёт по два матча в формате best-of-2 (две игры). Все встречи на русском языке покажет студия FISSURE, отдельные серии также можно будет увидеть на каналах независимых стримеров.

Видео дня

Расписание группы А PGL Arlington Major на 4 августа:

18:00, первый канал. Virtus.pro / Outsiders (Россия) — RNG (Китай);

18:00, второй канал. Fnatic (Азия) — OG (Европа);

18:00, третий канал. PSG.LGD (Китай) — Talon Esports (Азия);

18:00, четвёртый канал. Soniqs / Quincy Crew (США) — Team Liquid (Швеция);

22:00, первый канал. Team Liquid (Швеция) — OG (Европа);

22:00. второй канал. Fnatic (Азия) — Virtus.pro (Россия);

22:00, третий канал. Talon Esports (Азия) — Thunder Awaken (Перу);

22:00, четвёртый канал. RNG (Китай) — Soniqs (США).

Расписание группы B PGL Arlington Major на 4 августа:

20:00, первый канал. Natus Vincere (Украина) — Entity Gaming (Европа);

20:00, второй канал. Team Spirit (Россия) — beastcoast (Перу);

20:00, третий канал. BOOM (Филиппины) — Tundra Esports (Европа);

20:00, четвёртый канал. Evil Geniuses (США) — Team Aster (Китай);

0:00, первый канал. Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа);

0:00, второй канал. Natus Vincere (Украина) — beastcoast (Перу);

0:00, третий канал. Evil Geniuses (США) — BOOM (Филиппины);

0:00, четвёртый канал. Team Aster (Китай) —Entity Gaming (Европа).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу. На англоязычной трансляции распределение матчей по каналам может отличаться.

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямые эфиры

Официальная трансляция на русском на Twitch (второй, третий, четвёртый каналы);

Официальная трансляция на русском ВКонтакте (второй, третий, четвёртый каналы);

Официальная трансляция на английском на Twitch (второй, третий, четвёртый каналы);

Официальная трансляция на английском на YouTube в качестве 4K;

Комьюнити-стрим от Александра Nix Левина;

Комьюнити-стрим от Тимура TpaBoMaH Хафизова;

Комьюнити-стрим от Ярослава NS Кузнецова (с задержкой).