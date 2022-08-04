В США стартует чемпионат мира по DOTA 2

С 4 по 14 августа в Техасе пройдёт глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира разыграют титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
В первый день группового этапа большинство команд проведёт по два матча в формате best-of-2 (две игры). Все встречи на русском языке покажет студия FISSURE, отдельные серии также можно будет увидеть на каналах независимых стримеров.
Расписание группы А PGL Arlington Major на 4 августа:
- 18:00, первый канал. Virtus.pro / Outsiders (Россия) — RNG (Китай);
- 18:00, второй канал. Fnatic (Азия) — OG (Европа);
- 18:00, третий канал. PSG.LGD (Китай) — Talon Esports (Азия);
- 18:00, четвёртый канал. Soniqs / Quincy Crew (США) — Team Liquid (Швеция);
- 22:00, первый канал. Team Liquid (Швеция) — OG (Европа);
- 22:00. второй канал. Fnatic (Азия) — Virtus.pro (Россия);
- 22:00, третий канал. Talon Esports (Азия) — Thunder Awaken (Перу);
- 22:00, четвёртый канал. RNG (Китай) — Soniqs (США).
Расписание группы B PGL Arlington Major на 4 августа:
- 20:00, первый канал. Natus Vincere (Украина) — Entity Gaming (Европа);
- 20:00, второй канал. Team Spirit (Россия) — beastcoast (Перу);
- 20:00, третий канал. BOOM (Филиппины) — Tundra Esports (Европа);
- 20:00, четвёртый канал. Evil Geniuses (США) — Team Aster (Китай);
- 0:00, первый канал. Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа);
- 0:00, второй канал. Natus Vincere (Украина) — beastcoast (Перу);
- 0:00, третий канал. Evil Geniuses (США) — BOOM (Филиппины);
- 0:00, четвёртый канал. Team Aster (Китай) —Entity Gaming (Европа).
- Время начала матчей указано по московскому часовому поясу. На англоязычной трансляции распределение матчей по каналам может отличаться.
Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямые эфиры
- Официальная трансляция на русском на Twitch (второй, третий, четвёртый каналы);
- Официальная трансляция на русском ВКонтакте (второй, третий, четвёртый каналы);
- Официальная трансляция на английском на Twitch (второй, третий, четвёртый каналы);
- Официальная трансляция на английском на YouTube в качестве 4K;
- Комьюнити-стрим от Александра Nix Левина;
- Комьюнити-стрим от Тимура TpaBoMaH Хафизова;
- Комьюнити-стрим от Ярослава NS Кузнецова (с задержкой).
Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.