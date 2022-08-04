В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
42 минуты назад

В США стартует PGL Arlington Major 2022: расписание первого дня и прямая трансляция

Чемпионат.comиещё 1

С 4 по 14 августа в Техасе пройдёт глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира разыграют титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.

В США стартует чемпионат мира по DOTA 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В первый день группового этапа большинство команд проведёт по два матча в формате best-of-2 (две игры). Все встречи на русском языке покажет студия FISSURE, отдельные серии также можно будет увидеть на каналах независимых стримеров.

Видео дня

Расписание группы А PGL Arlington Major на 4 августа:

  • 18:00, первый канал. Virtus.pro / Outsiders (Россия) — RNG (Китай);
  • 18:00, второй канал. Fnatic (Азия) — OG (Европа);
  • 18:00, третий канал. PSG.LGD (Китай) — Talon Esports (Азия);
  • 18:00, четвёртый канал. Soniqs / Quincy Crew (США) — Team Liquid (Швеция);
  • 22:00, первый канал. Team Liquid (Швеция) — OG (Европа);
  • 22:00. второй канал. Fnatic (Азия) — Virtus.pro (Россия);
  • 22:00, третий канал. Talon Esports (Азия) — Thunder Awaken (Перу);
  • 22:00, четвёртый канал. RNG (Китай) — Soniqs (США).

Расписание группы B PGL Arlington Major на 4 августа:

  • 20:00, первый канал. Natus Vincere (Украина) — Entity Gaming (Европа);
  • 20:00, второй канал. Team Spirit (Россия) — beastcoast (Перу);
  • 20:00, третий канал. BOOM (Филиппины) — Tundra Esports (Европа);
  • 20:00, четвёртый канал. Evil Geniuses (США) — Team Aster (Китай);
  • 0:00, первый канал. Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа);
  • 0:00, второй канал. Natus Vincere (Украина) — beastcoast (Перу);
  • 0:00, третий канал. Evil Geniuses (США) — BOOM (Филиппины);
  • 0:00, четвёртый канал. Team Aster (Китай) —Entity Gaming (Европа).
  • Время начала матчей указано по московскому часовому поясу. На англоязычной трансляции распределение матчей по каналам может отличаться.

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямые эфиры

  • Официальная трансляция на русском на Twitch (второй, третий, четвёртый каналы);
  • Официальная трансляция на русском ВКонтакте (второй, третий, четвёртый каналы);
  • Официальная трансляция на английском на Twitch (второй, третий, четвёртый каналы);
  • Официальная трансляция на английском на YouTube в качестве 4K;
  • Комьюнити-стрим от Александра Nix Левина;
  • Комьюнити-стрим от Тимура TpaBoMaH Хафизова;
  • Комьюнити-стрим от Ярослава NS Кузнецова (с задержкой).

Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители