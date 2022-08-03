На PS4, Xbox One и Ninetndo Switch может выйти игра от создателей "Готики"

В сети заметили, что ролевой экшен Risen получил возрастной рейтинг в Германии для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В качестве издателя указывается THQ Nordic.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Изначально Risen вышла в 2009 году на PC и Xbox 360. За разработку отвечала студия Piranha Bytes, которая также известна своими ролевыми сериями Gothic и Elex.