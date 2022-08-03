На PS4, Xbox One и Ninetndo Switch может выйти игра от создателей "Готики"

В сети заметили, что ролевой экшен Risen получил возрастной рейтинг в Германии для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. В качестве издателя указывается THQ Nordic.
Изначально Risen вышла в 2009 году на PC и Xbox 360. За разработку отвечала студия Piranha Bytes, которая также известна своими ролевыми сериями Gothic и Elex.
Напомним, что 12 августа THQ Nordic проведёт презентацию с новостями о различных играх и анонсами новых проектов. Есть шанс, что именно в этот день компания и анонсирует возможный ремастер Risen. Шоу THQ Nordic стартует в 22:00 МСК.