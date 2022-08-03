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1 час назад

Бумыч рассказал на стриме Моргенштерна*, почему отказался от перехода в G2

Чемпионат.com

Экс-капитан Natus Vincere по CS:GO Кирилл Boombl4 Михайлов на совместной трансляции с популярным исполнителем Моргенштерном* рассказал, почему не перешёл во французский коллектив G2.

Бумыч рассказал, почему отказался от перехода в G2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Бумыча, он вёл переговоры с клубом, но не рискнул подписывать контракт, поскольку на данном этапе не хочет переезжать из России в Европу, на долгое время оставаясь без поддержки друзей — Михайлов полагает, что может повлиять на спортивные результаты. В результате он продолжает поиски команды, которая позволит ему проводить большую часть времени в Москве.

На текущий момент G2 ищет нового лидера вместо Алекси Aleksib Виролайнена, переведённого в запас после серии наудачных выступлений. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль выглядит Расмус HooXi Нилсен из Copenhagen Flames — инсайдеры отмечают, что клуб из Франции не может договориться с сильными капитанами.

* Моргенштерн (MORGENSTERN) признан иностранным агентом в Российской Федерации.

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