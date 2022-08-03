Бумыч рассказал, почему отказался от перехода в G2

По словам Бумыча, он вёл переговоры с клубом, но не рискнул подписывать контракт, поскольку на данном этапе не хочет переезжать из России в Европу, на долгое время оставаясь без поддержки друзей — Михайлов полагает, что может повлиять на спортивные результаты. В результате он продолжает поиски команды, которая позволит ему проводить большую часть времени в Москве.