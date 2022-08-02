Как покупать игры в Steam в 2022 году

Цифровой магазин игр Steam ограничил возможность покупки товаров для российских пользователей платформы — некоторые издатели даже убрали свои проекты из каталога. Тем не менее, несмотря на региональные ограничения, приобретать игры в Steam все еще можно: просто для этого придется воспользоваться одним из нескольких обходных путей. Сейчас мы расскажем о них.

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Как оплачивать покупки в Steam через QIWI

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На данный момент, самый надежный способ оплаты покупок в Steam — это пополнение цифрового кошелька магазина через QIWI. Формально сервис не позволяет пополнять счета российских пользователей Steam, однако на Казахстан это региональное ограничение не распространяется. Таким образом, вы без проблем можете оплачивать покупки в казахских тенге: из-за пересчета курса валют комиссия может оказаться довольно высокой, зато вы совершенно ничем не рискуете.

Откройте официальный сайт QIWI и заведите себе цифровой кошелек. Для регистрации вам понадобится ввести паспортные данные — иначе разблокировать все функции кошелька не получится.

Пополнять этот счет можно при помощи карты любого банка РФ: многие приложения даже поддерживают прямой перевод на QIWI.

В меню «Управление счетами» откройте счет в тенге и выберите его в качестве основного. Опять же, это необходимо, чтобы разблокировать нужный функционал.

Далее вам нужно пополнить рублевый кошелек QIWI. Откройте Steam, посмотрите, сколько стоит нужная вам игра и переведите цену в тенге через любой конвертер валют. Желательно положить на счет чуть больше стоимости игры, так как сервис взимает комиссию.

Переведите эти средства в тенге.

Откройте строку поиска сайта QIWI (верхняя часть экрана) и впишите Steam — выберите пункт под названием «Steam (Казахстан)».

Введите свой логин Steam — тот, который необходим для входа в аккаунт. Не перепутайте логин и никнейм вашего профиля Steam, это не одно и то же.

Steam — тот, который необходим для входа в аккаунт. Не перепутайте логин и никнейм вашего профиля Steam, это не одно и то же. Укажите сумму, на которую вы хотите пополнить кошелек. Перевести все имеющиеся тенге на счет Steam не получится из-за комиссии QIWI: вводите цифру чуть меньше — сайт покажет вам итоговый расчет.

Нажмите «Оплатить». Средства придут на ваш кошелек Steam в течение пары минут. Так как при переводе происходит повторный пересчет курсов, небольшая часть суммы потеряется.

Готово! После этого вы можете оплачивать покупки в русскоязычном Steam через цифровой кошелек магазина. Такие транзакции не нарушают условия пользовательского соглашения площадки, поэтому вашей библиотеке ничего не угрожает — покупать не заблокированные издателями игры можно без опаски.

Как оплачивать покупки в Steam через сторонние платформы

Другой популярный способ оплаты покупок в Steam — это пополнение цифрового кошелька магазина через сторонние сервисы. Мы не будем называть конкретные: скажем только, что в Интернете полным-полно сайтов, которые занимаются продажей скинов в CS:GO и прочих игровых предметов за реальные деньги. Как правило, опытные трейдеры пользуются подобными площадками, чтобы выводить заработанные средства из Steam на банковские карты, что противоречит правилам пользовательского соглашения.

Сторонние платформы обладают одним существенным плюсом — там пополнение кошелька Steam чаще всего обходится дешевле, чем другие варианты. В то же время, прибегая к услугам трейдеров, вы автоматически подписываетесь на ряд серьезных рисков. Во-первых, подобного рода платформы не гарантируют защиту от мошенников: если вы напоретесь на продавца-обманщика, потраченные деньги вам никто не вернет. Во-вторых, пополнение кошельков обычно происходит через куплю-продажу предметов на торговой площадке Steam. Если злоупотреблять этой махинацией, администрация магазина вполне может заподозрить вас в недобросовестной торговле и забанить ваш аккаунт. Тогда вы потеряете не только деньги, но и все раннее приобретенные игры, прогресс, достижения — вообще все.