Авторы RuStore назвали три самых популярных мобильных игр

Категория «Игры» входит в топ-5 по скачиванию в российском магазине мобильных приложений RuStore. Самый популярный проект — экшен-шутер Warface: GO. На втором месте находится Left to Survive. Замыкает тройку ролевая игра «Tempest: Море пиратов».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как сообщают представители магазина, в RuStore размещено более 1000 мобильных приложений. Из них 149 игр. А последнее обновление добавило разделение игр на категории. В соответствующей вкладке «Игры» появились разделы по формате и тематике.

Напомним, бета RuStore вышла 25 мая. Её запустили VK и 10 российских бигтех-компаний при поддержке Минцифры. На старте пользователям доступны более 100 приложений — это популярные сервисы, приложения мобильных операторов, игры, маркетплейсы и запрещённые в Google Play приложения российских банков.