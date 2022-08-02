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31 минуту назад

Авторы RuStore назвали тройку самых популярных мобильных игр

Игромания.руиещё 2

Категория «Игры» входит в топ-5 по скачиванию в российском магазине мобильных приложений RuStore. Самый популярный проект — экшен-шутер Warface: GO. На втором месте находится Left to Survive. Замыкает тройку ролевая игра «Tempest: Море пиратов».

Авторы RuStore назвали три самых популярных мобильных игр
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщают представители магазина, в RuStore размещено более 1000 мобильных приложений. Из них 149 игр. А последнее обновление добавило разделение игр на категории. В соответствующей вкладке «Игры» появились разделы по формате и тематике.

Напомним, бета RuStore вышла 25 мая. Её запустили VK и 10 российских бигтех-компаний при поддержке Минцифры. На старте пользователям доступны более 100 приложений — это популярные сервисы, приложения мобильных операторов, игры, маркетплейсы и запрещённые в Google Play приложения российских банков.

Это уже третий магазин мобильных приложений для Android-устройств. Компания «Цифровые платформы» выпустила российский аналог Google Play, который носит название NashStore. Также в середине апреля глава российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский представил мобильный RuMarket.

Игры,Анатолий Сморгонский,Google,
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