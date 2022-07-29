Авторы Path of Exile раскрыли название готовящегося дополнения

Во время прямой трансляции вы узнаете подробности о новой лиге испытаний и другом контенте дополнения. Кроме того, в начале прямого эфира мы сделаем ещё один небольшой анонс. После трансляции Крис Уилсон ответит на ваши вопросы на прямой сессии вопрос/ответ с ZiggyD