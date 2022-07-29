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1 час назад

Авторы Path of Exile раскрыли название готовящегося дополнения

Игромания.ру

Создатели Path of Exile опубликовали свежий короткий ролик и раскрыли название готовящегося дополнения, которое ожидается в августе — «Озеро Каландры».

Авторы Path of Exile раскрыли название готовящегося дополнения
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

При этом подробнее о дополнении расскажут вечером 11 августа на Twitch-канале игры:

Во время прямой трансляции вы узнаете подробности о новой лиге испытаний и другом контенте дополнения. Кроме того, в начале прямого эфира мы сделаем ещё один небольшой анонс. После трансляции Крис Уилсон ответит на ваши вопросы на прямой сессии вопрос/ответ с ZiggyD

При этом бесплатно сыграть в дополнение можно будет 19 августа на PC и 24 августа на консолях Xbox и PlayStation.

Игры,Крис Уилсон,
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