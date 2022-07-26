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1 час назад

Totally Accurate Battle Simulator выйдет на iOS и Android

MMO13

Издатель XD, а также разработчик Landfall Games пообещали выпустить Totally Accurate Battle Simulator для платформ iOS и Android, однако дату пока не объявили.

На iOS и Android выйдет культовый симулятор битв
Фото: MMO13MMO13

Totally Accurate Battle Simulator доступна на Xbox One и ПК (Steam и Epic Games Store) с 1 апреля 2021 года после периода раннего доступа, начавшегося двумя годами ранее. Версия Switch также должна выйти этим летом.

Игра представляет собой симулятор-песочницу, в которой пользователь выступает как лидер пучеглазых воблеров и может устраивать бои между ними. В распоряжении игроков более 100 уникальных классов существ и конструктор юнитов, позволяющий воплотить все свои идеи. Еще проект располагает многопользовательским режимом, где свои войска возможно столкнуть с армиями друзей и незнакомцев онлайн.

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