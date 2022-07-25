10 лучших игр о космосе

Видеоигр на тему космоса никогда не бывает много: несмотря на то, что сам по себе сеттинг предельно заезженный, разработчики от мала до велика продолжают использовать его самыми разными способами. Сегодня мы подготовили небольшой, но насыщенный список игр о космосе в различных жанрах — от экшенов до стратегий, хорроров и приключенческих песочниц.

Фото: Hello Games Hello Games

No Man’s Sky

Видео дня

Да-да, все помнят, что релиз No Man’s Sky обернулся одним из самых громких скандалов за всю историю игровой индустрии — но это, на секундочку, было целых шесть лет назад. Сейчас же игра, некогда считавшаяся катастрофическим разочарованием, наконец раскрыла свой истинный потенциал. Спустя годы контентных обновлений она изменилась до неузнаваемости: нынешняя No Man’s Sky — отличное космическое приключение, где одинаково интересно как строить собственный галактический форпост, так и просто часами напролет исследовать неизведанные планеты.

Hello Games

Homeworld Remastered Collection

Дилогия Homeworld — пожалуй, лучшая RTS в декорациях открытого космоса. Многие разработчики пытались повторить ее успех, но никто не сумел воссоздать легендарную тактическую глубину, проработку механик и неожиданно качественный сюжет. Homeworld передает реалии космических сражений такими, какими они наверняка будут в недалеком будущем: масштабными, кровопролитными и ужасно дезориентирующими. Если вы любите стратегии в реальном времени, но почему-то все еще не знакомы с живой классикой жанра, обязательно попробуйте Remastered Collection — туда входят две первые части серии.

Gearbox Publishing

«Космические рейнджеры»

Об одном из главных достижений отечественной игровой индустрии вряд ли кому-то нужно рассказывать: «Космические рейнджеры» вышли почти 20 лет назад, но до сих пор остаются практически вне конкуренции. Это огромная космическая песочница, где игрок волен заниматься чем угодно. Можно податься в пираты и устраивать налеты на торговые корабли, возить контрабанду, разведывать необитаемые планеты и черные дыры, проходить множество необычных текстовых квестов, пойти в наемники и бороться против орд роботов, которые грозят захватить галактику… Причем мир не вращается исключительно вокруг игрока — он реагирует на ваши действия, но при этом живет собственной жизнью. Настолько «живой» космос очень тяжело найти.

Fulqrum Publishing

FTL: Faster Than Light

FTL: Faster Than Light во всех красках показывает, насколько тяжело управлять всамделишным космическим кораблем со всеми его гаджетами, техническими отсеками и экипажем. Это маленький, но чертовски сложный roguelike, где одинокий курьерский корабль пытается сбежать от гигантского флота мятежников — вот только для управления аппаратом игроку нужно перемещать членов команды по разным станциям. Перекидывать людей на щиты, чтобы отразить вражеский залп, сажать подчиненных за турели, вовремя отправлять их в медпункт — или же на абордаж чужого корабля. Каждый забег сулит множество хаотичных, но запоминающихся ситуаций: если вам нравится сериал Star Trek или комедия «Космические яйца», то игра точно не оставит равнодушным.

Subset Games

Endless Space 2

Если Homeworld — титан космических стратегий в реальном времени, то Endless Space 2 — без пяти минут идеальная 4Х-стратегия в научно-фантастическом сеттинге. Дюжина крайне непохожих друг на друга играбельных фракций, ветвистое дерево технологий, глубокая настройка собственного флота, менеджмент отдельных планет, межгалактический рынок, система политики… Иными словами, Endless Space 2 совмещает все лучшие находки жанра, но делает это так грамотно, что ее при всем желании невозможно упрекнуть во вторичности. Если вас разочаровала сравнительно недавняя HUMANKIND от тех же авторов, не переживайте — Endless Space 2 гораздо более самобытна.

Sega

Outer Wilds

Outer Wilds — одна из тех игр, о которых лучше вообще ничего не знать перед прохождением, чтобы не испортить сюрприз. Именно поэтому мы тоже не будем вдаваться в детали. Если вам нравятся детективные головоломки, космос и радость открытия чего-то нового, поиграйте в Outer Wilds — она подарит совершенно ни на что не похожий опыт. Скажем так, она не зря собрала столько наград и блестящие отзывы критиков. Чем меньше вы знаете, тем лучше.

Annapurna Interactive

Duskers

Космические хорроры бывают разными: некоторые пытаются напугать игрока жуткими монстрами, другие напирают на хтонь в духе Лавкрафта. Duskers пугает страхом неизвестности и бессилием. Главный герой — последний человек в галактике, превратившейся в бескрайнее кладбище кораблей. Чтобы выжить, ему нужно исследовать заброшенные трюмы при помощи примитивных дронов-разведчиков: они способны лишь выполнять простые текстовые команды и кое-как транслировать видео в отвратительном качестве, но не более того. Каждая вылазка ощущается напряженной, ведь на мертвых кораблях все еще остаются защитные турели… И неизвестные биологические объекты, светящиеся на датчике движения.

Misfits Attic

Hardspace: Shipbreaker

Так как симуляторы повседневной работы стали крайне популярными за последние несколько лет, появление чего-то похожего в космическом сеттинге было лишь вопросом времени. К счастью, Hardspace: Shipbreaker — не просто попытка заработать на громком тренде. Это действительно хорошая, медитативная игра о буднях научно-фантастических мусорщиков, зарабатывающих на жизнь утилизацией космических кораблей. Их нужно аккуратно распиливать на части и сортировать составные компоненты, попутно стараясь не зацепить топливные баки или другие взрывоопасные подсистемы — иначе обычный трудовой день обернется катастрофой. Фоном для игрового процесса выступает незамысловатая, но качественно написанная история о тяготах рабочего класса в условиях фантастического капитализма.

Focus Entertainment

Observation

Еще один хоррор, но теперь уже гораздо более традиционный: Observation во многом ориентируется на легендарный фильм «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. На орбитальной станции произошла неизвестная катастрофа, после которой в живых остался лишь один член экипажа. Игроку предстоит примерить на себя роль искусственного интеллекта станции, который берет под контроль летающие чтобы помочь потерянной астронавтке разобраться в причинах случившегося и вернуть несчастную домой. Причем ответы на сюжетные вопросы действительно способны удивить: Observation подкупает лихо закрученной интригой и крепким ощущением саспенса.

Devolver Digital

Void Bastards

Void Bastards — отличный roguelike-шутер для поклонников серии System Shock, которым нравится исследовать запутанные коридоры космических станций. Полный заключенных тюремный корабль застрял в Саргассовой туманности: чтобы завершить миссию и доставить преступников до пункта назначения, ИИ-надзиратель размораживает отдельных смертников и отправляет их на разведку. Вокруг полно заброшенных кораблей — нужно лишь прокрасться на борт, забрать топливо, еду и другие ценные предметы, а затем вернуться назад живым.