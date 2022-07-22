В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
1 час назад

В FIFA 23 появятся герои Marvel

Чемпионат.comиещё 1

FIFA 23 анонсировали совсем недавно, и в Сети продолжает появляться информация о нововведениях. В коде сайта EA Sports пользователи обнаружили новый вид карточек Ultimate Team с логотипом Marvel.

В FIFA 23 появятся герои Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, игроков ждёт некий совместный ивент, в котором EA выпустит уникальные версии футболистов в стиле супергероев. Издательство пока не комментировало информацию, однако о коллаборации нам могут рассказать уже в ближайшие недели во время разных презентаций. Новые детали о футсиме планируют публиковать аж до конца августа, так что EA Sports, мы уверены, ещё не раз удивит пользователей.

Чемпионат.ком

Ранее авторы анонсировали трёх «Героев» английской Премьер-лиги: Яя Туре, Рикарду Карвалью и Пак Чжи Суна. Последний якобы впервые в истории получит 100 выносливости.

Игры,Рикарду Карвалью,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители