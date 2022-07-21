Фото: представлена реалистичная фигурка Морбиуса c клыками и когтями

Точная, как в кино, коллекционная фигурка Морбиуса искусно изготовлена по образу Джареда Лето. Она имеет проработанную скульптуру головы с красными глазами и острыми зубами, отражающими черты персонажа, тщательно подобранный наряд, включая длинное пальто с мелкими деталями, рой летучих мышей и многое другое.