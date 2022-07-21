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1 час назад

Представлена реалистичная фигурка Морбиуса c клыками и когтями

Чемпионат.com

Один из самых известных производителей игрушек Hot Toys анонсировал детализированную фигурку Майкла Морбиуса из фильма «Морбиус». Стоимость статуэтки пока неизвестна.

Фото: представлена реалистичная фигурка Морбиуса c клыками и когтями
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фигурка представляет собой Морбиуса в образе вампира. В комплекте будет только одна голова с озлобленным лицом вампира, сменные кисти рук и подставка. Высота изделия составляет примерно 30 сантиметров.

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Точная, как в кино, коллекционная фигурка Морбиуса искусно изготовлена по образу Джареда Лето. Она имеет проработанную скульптуру головы с красными глазами и острыми зубами, отражающими черты персонажа, тщательно подобранный наряд, включая длинное пальто с мелкими деталями, рой летучих мышей и многое другое.

Рассылать фигурку начнут ближе к концу 2023 года.

Игры,Джаред Лето,
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