В FIFA 23 не будет российских клубов и сборной

20 июля EA Sports представила FIFA 23, рассказала о первых деталях игры и открыла предзаказы. Многие российские фанаты хотели бы знать, будут ли в новой версии футбольного симулятора отечественная сборная и клубы. Как оказалось — не будут.

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Об этом EA рассказали изданию Eurogamer. Представители компании отметили, что их позиция с марта не изменилась, поэтому в FIFA 23 не будет российских команд.

В соответствии с нашими партнёрами в ФИФА и УЕФА, EA Sports не станет включать сборную России или российские клубы в FIFA 23.