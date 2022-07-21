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36 минут назад

В FIFA 23 не будет российских клубов и сборной

Чемпионат.com

20 июля EA Sports представила FIFA 23, рассказала о первых деталях игры и открыла предзаказы. Многие российские фанаты хотели бы знать, будут ли в новой версии футбольного симулятора отечественная сборная и клубы. Как оказалось — не будут.

В FIFA 23 не будет российских клубов и сборной
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Об этом EA рассказали изданию Eurogamer. Представители компании отметили, что их позиция с марта не изменилась, поэтому в FIFA 23 не будет российских команд.

В соответствии с нашими партнёрами в ФИФА и УЕФА, EA Sports не станет включать сборную России или российские клубы в FIFA 23.

Ранее EA также удалила российские клубы, сборную и различную атрибутику из FIFA 22. Пока неясно, можно ли будет купить новую часть футбольного симулятора в нашей стране. В данный момент предзаказы в России недоступны из-за ухода издательства с отечественного рынка.

Игры,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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