Автор Doom Джон Ромеро работает над новым шутером

Один из создателей Doom Джон Ромеро объявил о работе над шутером в новой вселенной. Его разрабатывают на Unreal Engine 5 при поддержке крупного издателя, которого пока не назвали.

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Студия Romero Games, которую Джон Ромеро основал со своей женой, назвала будущую игру новым этапом для команды. Разработчики решили полностью сосредоточиться на шутерах от первого лица, для создания которых набирают новых сотрудников.

Каких-либо подробностей о новом шутере студия Джона Ромеро не раскрыла. Из требованиях к кандидатам выяснилось, что в игре может появиться мультиплеер.