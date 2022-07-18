В Tesla добавят игры из Steam

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал появление видеоигр в автомобилях Tesla. Об этом предприниматель заявил в своем Twitter.

Фото: @teslaownersSV @teslaownersSV

На вопрос подписчиков о том, когда в электромобили бренда добавят интеграцию с играми Steam, Маск ответил, что компания «делает успехи» в этом направлении. «Предварительная версия появится в следующем месяце», — пообещал предприниматель, имея в виду август. Еще в конце февраля Маск заявил о том, что поддержка игр для ПК может появиться до конца 2022 года.

По словам журналистов издания Electrek, у Tesla есть команда инженеров-программистов, работающих над видеоиграми в Сиэтле и Остине. Производитель создает платформы Tesla Arcade и сотрудничает со студиями, чтобы портировать на нее тайтлы.

«Развлечение будет иметь решающее значение, когда автомобили будут управлять сами собой», — комментировал интеграцию игр Илон Маск.

Также авторы медиа напомнили, что во время анонса новых моделей Model S и Model X автопроизводитель показал систему для обработки высокопроизводительных игр. По словам инженеров компании, вычислительная мощность интегрированного компьютера мощностью до 10 терафлопс позволит запускать тайтлы наравне с новейшими современными консолями через Tesla Arcade.