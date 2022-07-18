Названы новые бесплатные игры Xbox Game Pass

Стала известна следующая подборка игр для пользователей Xbox Game Pass, которая станет доступна во второй половине июля:
Фото: Игромания.руИгромания.ру
- As Dusk Falls (Консоли и PC) — 19 июля
- Ashes of the Singularity: Escalation (PC) — 19 июля
- Watch Dogs 2 (Консоли и PC) — 19 июля
- MotoGP 22 (Консоли и PC) — 21 июля
- Torment: Tides of Numenera (Консоли) — 21 июля
- Inside (Консоли и PC) — 29 июля
Ещё с 19 июля в подписке появится и дополнение Hot Wheels для Forza Horizon 5. Обладатели Xbox Game Pass Ultimate тоже получат разные бонусы, включая костюм для Fall Guys (со 2 августа).
А с 31 июля подписку покинут следующие проекты:
- Dodgeball Academia (Консоли и PC)
- Katamari Damacy Reroll (Консоли и PC)
- Lumines Remastered (Консоли и PC)
- Omno (Консоли и PC)
- Raji: An Ancient Epic (Консоли и PC)