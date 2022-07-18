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56 минут назад

Скоро в Xbox Game Pass добавят Watch Dogs&nbsp;2, As Dusk Falls и Inside

Игромания.ру

Стала известна следующая подборка игр для пользователей Xbox Game Pass, которая станет доступна во второй половине июля:

Названы новые бесплатные игры Xbox Game Pass
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • As Dusk Falls (Консоли и PC) — 19 июля
  • Ashes of the Singularity: Escalation (PC) — 19 июля
  • Watch Dogs 2 (Консоли и PC) — 19 июля
  • MotoGP 22 (Консоли и PC) — 21 июля
  • Torment: Tides of Numenera (Консоли) — 21 июля
  • Inside (Консоли и PC) — 29 июля

Ещё с 19 июля в подписке появится и дополнение Hot Wheels для Forza Horizon 5. Обладатели Xbox Game Pass Ultimate тоже получат разные бонусы, включая костюм для Fall Guys (со 2 августа).

А с 31 июля подписку покинут следующие проекты:

  • Dodgeball Academia (Консоли и PC)
  • Katamari Damacy Reroll (Консоли и PC)
  • Lumines Remastered (Консоли и PC)
  • Omno (Консоли и PC)
  • Raji: An Ancient Epic (Консоли и PC)
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