Названы новые бесплатные игры Xbox Game Pass

Стала известна следующая подборка игр для пользователей Xbox Game Pass, которая станет доступна во второй половине июля:

Ещё с 19 июля в подписке появится и дополнение Hot Wheels для Forza Horizon 5. Обладатели Xbox Game Pass Ultimate тоже получат разные бонусы, включая костюм для Fall Guys (со 2 августа).