Новый рекорд Elden Ring: без урона и прокачки за 2,5 часа

Elden Ring вышла в начале года. За всё время проект уже успели пройти всеми возможными способами, но стример Ainrun зашёл дальше всех. Ему удалось завершить тайтл за 2,5 часа, не получив урона. К тому же стример даже не прокачивал навыки.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Стримеру даже удалось пройти самого первого босса, от которого большинство игроков терпели поражение. По словам Ainrur, не обошлось без долгих и изнурительных тренировок.

Я потратил много времени, практикуясь в этом, ища возможности, которыми можно было бы воспользоваться. Я также был мотивирован тем фактом, что большинство других игроков решили пропустить этого босса.

В отрывке ниже можно увидеть, как Ainrun побеждает финального босса Elden Ring. Также стоит обратить внимание на искреннюю радость от победы.