Sony приобрела студию Bungie

Корпорация Sony объявила о завершении сделки по покупке студии Bungie. Об этом сообщается в Twitter PlayStation.

«Сделка о приобретении Bungie закрыта. Итак, теперь мы можем официально сказать... Добро пожаловать в семью PlayStation, Bungie!» — отметили авторы сообщения.

Отмечается, что разработчик игровых серий Halo и Destiny будет иметь творческую свободу и в составе Sony сможет выпускать тайтлы не только для PlayStation.

«Мы гордимся тем, что официально присоединились к невероятной команде PlayStation, мы с нетерпением ждем нового будущего нашей компании», — отметили представители фирмы.

В сообщении уточняется, что присоединение к Sony позволит Bungie объединить большее количество геймеров по всему миру.

«Стратегическое значение этого приобретения заключается не только в получении очень успешной франшизы Destiny, а также новой интеллектуальной собственности, над которой Bungie в настоящее время работает», — отмечал в начале года финансовый директор Sony Хироки Тотоки.

В мае генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщал, что к концу 2022 года корпорация намерена направить 49 процентов своего бюджета на разработку онлайн-игр.