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1 час назад

Арт-директору God of War: Ragnarok сложнее всего дался дизайн Одина

Игромания.ру

Арт-директор God of War: Ragnarok Раф Грассетти признался, что сложнее всего ему было работать над дизайном Одина.По его словам, на создание Всеотца ушло много времени. В работе также принимал участие ведущий концепт-художник персонажей Дела Лонгфиш.

Арт-директор новой God of War рассказал о самом сложном персонаже
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как отметил один пользователь Reddit, во время разработки God of War 2018 года Грассетти рассказывал, что самым сложным персонажем для него был скандинавский морской змей Ёрмунганд.Напомним, что внешность Одина авторы God of War: Ragnarok ещё не раскрывали, но зато уже показали других героев игры, включая Тора.

Релиз God of War: Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5. Уже стартовали предзаказы проекта — в том числе и в России.Ранее актёр Михаил Белякович, озвучивающий Кратоса в российской версии God of War, рассказал о работе над локализацией и взаимодействии с PlayStation.

Игры,Михаил Белякович,
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