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36 минут назад

Появился геймплей новой игры по «Властелину колец». Он разочаровал фанатов

Чемпионат.com

В мае EA анонсировали новую игру по франшизе «Властелин колец» The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth. Это будет условно-бесплатная коллекционная карточная RPG для iOS и Android. Во время анонса геймплей не показали, однако его опубликовал ютубер Mike Fringe, получивший доступ к ранней версии тайтла.

Фанаты в ужасе от трейлера новой игры по "Властелину колец"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ролике можно увидеть интерфейс, хаб-локацию и боевую систему. В основной локации игроки могут выбирать задания, получать награды и закупаться во внутриигровом магазине. В игре нужно будет собирать отряд из нескольких персонажей и отправляться в бой.

Трейлер

Судя по комментариям пользователей, им не нравится то, как выглядит проект сейчас. Многие критикуют плохую графику и невзрачность самого проекта. Возможно, к релизу тайтл преобразится.

В этой игре какая-то ужасная графика. Это скорее альфа, чем бета. Я не хочу возвращаться к графике 2003 года.

Это просто ужасно.

Я простой человек, дайте что-нибудь по «Властелину колец», я приму это. Что не так с дизайном этой игры?

Дата релиза The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth неизвестна.

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