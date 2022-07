Фанаты в ужасе от трейлера новой игры по "Властелину колец"

В мае EA анонсировали новую игру по франшизе «Властелин колец» The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth. Это будет условно-бесплатная коллекционная карточная RPG для iOS и Android. Во время анонса геймплей не показали, однако его опубликовал ютубер Mike Fringe, получивший доступ к ранней версии тайтла.