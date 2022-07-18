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38 минут назад

Natus Vincere проиграла FaZe Clan в финале IEM Cologne 2022 по CS:GO

Игромания.руиещё 1

Вчера вечером состоялись финальные матчи турнира Intel Extreme Masters Cologne 2022 по Counter-Strike: Global Offensive, и в последних битвах между собой сошлись команды Natus Vincere и FaZe Clan. И, увы, украино-российской команде повезло чуть меньше.

Украинская NaVI проиграла в финале Intel Extreme Masters 2022 по CS: GO
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Коллективы сражались на пяти картах: Inferno — 13:16; Overpass — 16:13; Ancient — 19:16; Mirage — 9:16; Nuke — 14:16.

Так что итоговый счёт оказался 2:3 в пользу FaZe Clan, которая выиграла $400 тыс и получила 3200 BLAST-очков. В то же время у NaVi — $180 тыс и 1600 очков соответственно.

Игры,Intel,
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