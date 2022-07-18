Украинская NaVI проиграла в финале Intel Extreme Masters 2022 по CS: GO

Вчера вечером состоялись финальные матчи турнира Intel Extreme Masters Cologne 2022 по Counter-Strike: Global Offensive, и в последних битвах между собой сошлись команды Natus Vincere и FaZe Clan. И, увы, украино-российской команде повезло чуть меньше.

Так что итоговый счёт оказался 2:3 в пользу FaZe Clan, которая выиграла $400 тыс и получила 3200 BLAST-очков. В то же время у NaVi — $180 тыс и 1600 очков соответственно.