Украинская NaVI проиграла в финале Intel Extreme Masters 2022 по CS: GO

Вчера вечером состоялись финальные матчи турнира Intel Extreme Masters Cologne 2022 по Counter-Strike: Global Offensive, и в последних битвах между собой сошлись команды Natus Vincere и FaZe Clan. И, увы, украино-российской команде повезло чуть меньше.
Коллективы сражались на пяти картах: Inferno — 13:16; Overpass — 16:13; Ancient — 19:16; Mirage — 9:16; Nuke — 14:16.
Так что итоговый счёт оказался 2:3 в пользу FaZe Clan, которая выиграла $400 тыс и получила 3200 BLAST-очков. В то же время у NaVi — $180 тыс и 1600 очков соответственно.