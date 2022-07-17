В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты новые подробности финальной беты Super People

MMO13

Разработчики «Королевской битвы» Super People продолжают готовиться к финальному закрытому бета-тестированию. Как было объявлено на Summer Game Fest 2022 в прошлом месяце, данный этап стартует 17 августа 2022 года. Теперь же стали известны новые подробности.

Раскрыты новые подробности финальной беты Super People
Фото: MMO13MMO13

Игроков ждут несколько важных изменениях в Super People. Среди них: упрощенная система крафта, позволяющая быстро прокачиваться, система помощи для новых пользователей, тренировочная площадка и совершенно новый класс под названием Титан.

«Финальное бета-тестирование Super People станет последним тестом перед ранним доступом, который планируется запустить к концу года. Мы делаем все возможное, чтобы игроки могли наслаждаться игрой в наилучшем состоянии, поэтому, пожалуйста, продолжайте поддерживать игру и участвуйте в финальном бета-тестировании» — заявил директор студии Wonder People Сон-Гон Парк.

Также разработчики запустили партнерскую программу для влиятельных лиц, которая продлится до 20 июля 2022 года. Она даст возможность создателям контента получить особые преимущества, предоставляемые командой игры. Партнеры получат возможность стримить на официальных каналах Super People, а также поддержку в создании видеоконтента. Подать заявку можно на этой странице.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители