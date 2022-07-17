Раскрыты новые подробности финальной беты Super People

Разработчики «Королевской битвы» Super People продолжают готовиться к финальному закрытому бета-тестированию. Как было объявлено на Summer Game Fest 2022 в прошлом месяце, данный этап стартует 17 августа 2022 года. Теперь же стали известны новые подробности.
Игроков ждут несколько важных изменениях в Super People. Среди них: упрощенная система крафта, позволяющая быстро прокачиваться, система помощи для новых пользователей, тренировочная площадка и совершенно новый класс под названием Титан.
«Финальное бета-тестирование Super People станет последним тестом перед ранним доступом, который планируется запустить к концу года. Мы делаем все возможное, чтобы игроки могли наслаждаться игрой в наилучшем состоянии, поэтому, пожалуйста, продолжайте поддерживать игру и участвуйте в финальном бета-тестировании» — заявил директор студии Wonder People Сон-Гон Парк.
Также разработчики запустили партнерскую программу для влиятельных лиц, которая продлится до 20 июля 2022 года. Она даст возможность создателям контента получить особые преимущества, предоставляемые командой игры. Партнеры получат возможность стримить на официальных каналах Super People, а также поддержку в создании видеоконтента. Подать заявку можно на этой странице.