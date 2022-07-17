Раскрыты новые подробности финальной беты Super People

Разработчики «Королевской битвы» Super People продолжают готовиться к финальному закрытому бета-тестированию. Как было объявлено на Summer Game Fest 2022 в прошлом месяце, данный этап стартует 17 августа 2022 года. Теперь же стали известны новые подробности.

Фото: MMO13 MMO13

Игроков ждут несколько важных изменениях в Super People. Среди них: упрощенная система крафта, позволяющая быстро прокачиваться, система помощи для новых пользователей, тренировочная площадка и совершенно новый класс под названием Титан.

«Финальное бета-тестирование Super People станет последним тестом перед ранним доступом, который планируется запустить к концу года. Мы делаем все возможное, чтобы игроки могли наслаждаться игрой в наилучшем состоянии, поэтому, пожалуйста, продолжайте поддерживать игру и участвуйте в финальном бета-тестировании» — заявил директор студии Wonder People Сон-Гон Парк.