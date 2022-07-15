Пять признаков того, что ваша видеокарта умирает

Неполадки компьютерного железа — это всегда плохо, но нет ничего более неприятного, чем поломка видеокарты. Самый дорогой компонент системы вполне может прийти в негодность от эксплуатации в неподходящих условиях или чрезмерно высокой нагрузки. Чтобы вероятная неполадка не стала для вас сюрпризом, мы собрали пять главных симптомов того, что видеокарта может вот-вот сломаться.

Фото: Nvidia Nvidia

Графические глитчи постепенно становятся хуже

Видео дня

Пожалуй, это самый очевидный знак, что видеокарта доживает свои последние дни. Если на экране появляются графические ошибки, значит GPU не способен корректно отрендерить все элементы изображения. Подобные проблемы выражаются в плохо подгрузившихся текстурах, «разрывах» экрана и других визуальных артефактах, возникающих во время игры. Иногда они появляются и в неигровых программах: например, надписи в разных меню операционной системы могут отображаться неправильно.

Странные звуки вентилятора

Другой тревожный звонок — это ненормальное поведение вентиляторов видеокарты. Громкие, режущие слух звуки сами по себе не обязательно являются серьезным симптомом, но игнорировать их тоже не стоит: иначе ваша видеокарта может поджариться от собственной температуры. Если под тяжелой нагрузкой вы слышите, что GPU шумит громче обычного, лучше сразу проверьте, сильно ли нагрелось устройство. При температуре выше нормы рекомендуем оперативно проверить состояние вентиляторов.

Регулярные вылеты и зависания

Еще один признак, на который стоит обращать внимание. Если вы все чаще начинаете вылетать из игр, возможно, пришло время провести полное техобслуживание видеокарты. Опять же, сами по себе вылеты на рабочий стол и другие критические ошибки могут быть вызваны множеством разных проблем: перед тем, как разбираться с GPU, предварительно проверьте другие варианты. Как знать, может, причина кроется в плашке оперативной памяти или ресурсе SSD-накопителя.

Значительные просадки производительности

Во время игры сложно не заметить, если вместо привычных 60 fps ваш компьютер вдруг начнет выдавать всего 10 — это может быть симптомом того, что видеокарта работает некорректно. Правда, не факт, что дело именно в графическом процессоре: прежде всего проверьте, не нагревается ли видеокарта до критической отметки. Если температуры действительно слишком высоки, то обратитесь к пункту номер два — есть шанс, что вентиляторы устройства работают некорректно. Если с вентиляторами все в порядке, но видеокарта все равно нагревается слишком сильно, то прогноз неутешительный.

Синий экран смерти