Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Поздравляем с наступлением пятницы! Пришло время еженедельной подборки бесплатных игр, которые смогут отвлечь вас от рутины и давно приевшихся проектов. В этот раз список получился действительно из ряда вон выходящим: среди попавших в подборку тайтлов есть несколько потенциальных сенсаций, о которых игровая пресса либо еще не прознала, либо только-только подхватила.

Фото: Image Labo Image Labo

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В Epic Games Store началась очередная еженедельная раздача подарков, первый из которых — это авто-баттлер во вселенной Dungeons & Dragons, где игрок создает команду приключенцев и отправляется на поиски великих подвигов. Сама по себе игра и так бесплатна, однако набор Epic Games Store также предлагает пакет дополнительных бонусов, которые пригодятся по мере прохождения. Игру можно забрать бесплатно до 21 июля.

Codename Entertainment Inc.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap — вторая игра раздачи Epic Games Store. Это ремейк старого восьмибитного платформера SEGA, перерисованный вручную: если вы любите старомодные аркады и милую графику, то вам однозначно стоит приобщиться к классике. Игру также можно забрать бесплатно до 21 июля.

Dotemu

Амбициозная пошаговая тактика в стиле темного фэнтези, где игроку предстоит командовать орденом рыцарей, который встал на защиту государства от вторжения полчищ нежити. Игра проходится всего за пару часов, но только потому, что это бесплатный приквел полноценной версии — она должна выйти в сентябре. Если вам вдруг понравится Stones Keeper, продолжения не придется ждать долго.

Valkyrie Initiative

Occupy White Walls — крайне необычный проект. Это не игра в привычном смысле слова, а скорее виртуальный мир, где игроки могут обустроить собственный музей или картинную галерею. Подобрать экспонаты, организовать само пространство на свой вкус, посетить выставки других пользователей. Плюс ИИ-помощник помогает игрокам открывать для себя новые произведения искусства, постепенно расширяя культурные горизонты. Ничего настолько же интересного в сфере виртуальной реальности не появлялось еще со времен VRChat.

KULTURA Ex Machina

Крошечное, но невероятно очаровательное приключение о девочке, которая застряла на необитаемом острове и собирает музыкальные инструменты из подручного хлама, чтобы сыграть морю песню. Resonance of the Ocean была разработана всего за неделю в рамках японского геймджема unity1week, где проект получил гран-при за музыкальное оформление и визуальный дизайн. Игра займет лишь полчаса вашего времени, но они запомнятся надолго.

Image Labo

Fire and Maneuver — довольно нестандартный варгейм в сеттинге викторианской эпохи от создателей YouTube-канала The Armchair Historian, посвященного военной истории. В отличие от той же серии Total War, здесь сражения проходят в пошаговом режиме, однако игроки принимают решения одновременно: это ощутимо меняет традиционную для жанра динамику геймплея. К тому же, в рамках исторических стратегий стилизация под трехмерный комикс смотрится свежо.

Armchair History Interactive

Забавный студенческий проект, название которого прекрасно отражает всю суть игры — это шахматы, превращенные в шутер от первого лица. Забудьте о шахматной доске: фигурам предстоит носиться по всей комнате, чтобы наконец-таки поставить противнику мат. Возможности играть против ботов нет, но игра поддерживает онлайновые и сетевые матчи, а также сражения двух игроков за одним экраном.

Meta Fork

Наконец, последняя игра на сегодня — визуальная новелла Ballads at Midnight. Она рассказывает о знакомстве саркастичной девушки-барда, ненароком попавшей в плен к кровожадному вампиру. Однако хозяин заброшенного замка вовсе не так кровожаден, как кажется — он страдает от скуки и готов сохранить жизнь девушки, если та развлечет его своими историями. Иными словами, Ballads at Midnight — добротная бульварная мелодрама на один вечер. Жаль только, что текст не переведен на русский язык.