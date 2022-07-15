В Elden Ring нашли критическую ошибку

Создатель модов под ником Grimrukh обнаружил в файлах Elden Ring опечатку, из-за которой босс Реннала осталась без соответствующей поддержки.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В рамках битвы, стартующей в библиотеке, Реннале помогают её «студенты», которые ползают по полу и кидают в игрока книги. В определённый момент трое из них впадают в транс, создавая щит вокруг своей королевы.

Выбор учеников происходит случайно — игра приписывает студентам номера, отбирая в нужный момент разных участников. Но из-за ошибки в коде одна из учениц (21 в списке) никогда не сможет поучаствовать в ключевой фазе боя — каким-то образом в её номере очутилась лишняя цифра 2.