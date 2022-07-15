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13 минут назад

Из-за ошибки в Elden Ring Реннала осталась без помощи одного из «студентов»

Игромания.ру

Создатель модов под ником Grimrukh обнаружил в файлах Elden Ring опечатку, из-за которой босс Реннала осталась без соответствующей поддержки.

В Elden Ring нашли критическую ошибку
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В рамках битвы, стартующей в библиотеке, Реннале помогают её «студенты», которые ползают по полу и кидают в игрока книги. В определённый момент трое из них впадают в транс, создавая щит вокруг своей королевы.

Выбор учеников происходит случайно — игра приписывает студентам номера, отбирая в нужный момент разных участников. Но из-за ошибки в коде одна из учениц (21 в списке) никогда не сможет поучаствовать в ключевой фазе боя — каким-то образом в её номере очутилась лишняя цифра 2.

Что произойдёт в случае её выбора — непонятно. Возможно, что щит будут создавать лишь два студента, а может быть система просто переключится на другого помощника. В любом случае, Реннала не сможет использовать «полный состав» класса.

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