В Elden Ring нашли критическую ошибку

Создатель модов под ником Grimrukh обнаружил в файлах Elden Ring опечатку, из-за которой босс Реннала осталась без соответствующей поддержки.
В рамках битвы, стартующей в библиотеке, Реннале помогают её «студенты», которые ползают по полу и кидают в игрока книги. В определённый момент трое из них впадают в транс, создавая щит вокруг своей королевы.
Выбор учеников происходит случайно — игра приписывает студентам номера, отбирая в нужный момент разных участников. Но из-за ошибки в коде одна из учениц (21 в списке) никогда не сможет поучаствовать в ключевой фазе боя — каким-то образом в её номере очутилась лишняя цифра 2.
Что произойдёт в случае её выбора — непонятно. Возможно, что щит будут создавать лишь два студента, а может быть система просто переключится на другого помощника. В любом случае, Реннала не сможет использовать «полный состав» класса.