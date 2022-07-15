Экс-российская Owlcat Games рассказала о новой игре по Warhammer 40,000

Студия Owlcat Games, как мы помним, работает над игрой во вселенной Warhammer 40,000, которая позволит нам увидеть канонический мир с новой точки зрения: мы сможем не убивать ксеносов, а торговать с ними. В новой записи в блоге разработчики рассказали о мире Warhammer 40,000: Rogue Trader, Империуме, и о месте в нём вольных торговцев, которые станут нашими героями.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Империум — огромное государство, которое простирается почти на всю галактику и даже вторгается в некоторые области чуждого космоса. И даже при этом более миллиона населённых миров Империума составляют лишь крошечную часть галактики, а её отдалённые районы остаются неисследованными и смертельно опасными.

Игромания.ру

Вольные торговцы могут забираться в области, недоступные Астрономикону, раскрывая потенциал новых миров, инопланетных цивилизаций и невиданных ранее ресурсов. Но, поскольку для этого вольным торговцам приходится действовать изолированно от центральной власти Империума, они должны сами решать, как реагировать на новые открытия и угрозы.

Игромания.ру

Если открытая раса кажется торговцу потенциально опасной, он может попытаться уничтожить её или хотя бы собрать информацию, чтобы передать её военным Империума. С полезными инопланетянами можно попытаться установить контакт. А если попадается богатая технологиями или ископаемыми планета, то её можно разграбить.

Игромания.ру

Из-за особенностей деятельности вольных торговцев многие считают их изгоями и еретиками, хотя на торговых кораблях путешествуют самые разные люди, среди которых не только мошенники, негодяи и убийцы, разрушающие миры по прихоти.

Из-за привычки полагаться только на себя вольным торговцам бывает сложно на цивилизованных планетах Империума, куда они заглядывают раз в несколько лет продать товары и пополнить запасы. Зачастую торговцы даже начинают оспаривают право Империума осуществлять над ними власть.

Виной этому — особое положение торговцев. Разрешение на торговлю, выданное всем вольным торговцам, позволяет не только выходить за границы Империума, но и иметь дело с запрещёнными культурами и действовать от лица самого Императора в ходе завоевания или колонизации вновь открытых планет.