Русский голос Кратоса рассказал о God of War: Ragnarok, санкциях и работе офиса

Актер Михаил Белякович, подаривший голос Кратосу в русскоязычной версии God of War, дал большое интервью изданию «Газета.ру», где рассказал о работе над записью дубляжа, сюжете игры, персонажах и многом другом. Собрали главное из беседы.

Фото: PlayStation PC LLC PlayStation PC LLC

PlayStation все еще не ушла из РФ

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Белякович утверждает, что российский филиал PlayStation продолжает работу в прежнем режиме. Сотрудников не разгоняют, создание локализаций игр все еще происходит здесь. Правда, сам актер пока так и не получил консоль PlayStation 5: когда у него появилась возможность и желание приобрести устройство, оно вышло из продажи.

Дубляж игр все еще жив

Несмотря на политическую ситуацию, отечественные актеры по-прежнему активно занимаются записью дубляжа для фильмов и видеоигр. Проблемы в основном дают о себе знать в виде сокращения количества зарубежных фильмов: прокатчики переходят на китайские, индийские и турецкие ленты. Однако в плане игр работы полно — сам Белякович, например, записывал некоторые реплики для Diablo 4, которая выйдет в следующем году.

Сюжет God of War: Ragnarok преподнесет сюрпризы

Белякович уже изучил сценарий игры в виде текста. На его взгляд, игра органично продолжит историю отношений отца и сына: Кратос якобы станет мудрее, тогда как Атрей заметно возмужал. После выхода недавнего трейлера многие комментаторы подумали, что теперь мальчика озвучивает другой актер, но нет — его роль по-прежнему исполняет Иван Непомнящий, просто он повзрослел вместе со своим героем.

Что касается главных сюжетных интриг, Михаил Белякович хранит молчание. Он отметил, что в трейлере показано практически самое начало игры: дальше герои отправятся в путешествие, чтобы, помимо всего прочего, отыскать Тюра — скандинавского бога войны, упомянутого в предыдущей части. Кроме него в God of War: Ragnarok появятся и новые персонажи, однако те, кто погиб от руки Кратоса в прошлой игре, вряд ли вернутся в продолжении. Важную роль в истории также сыграет Один, но актер не может сказать, встретится ли он с главными героями лицом к лицу.

Наконец, невзирая на то, что сюжетный поворот из финала предыдущей игры вызвал множество вопросов среди поклонников мифологии, сюжет игры все же сфокусируется на развитии взаимоотношений Кратоса и Атрея. Отец сильнее переживает за сына, но рано или поздно полубогу придется отпустить своего отпрыска.

Выход русскоязычной локализации пока под вопросом

Работа над записью дубляжа для God of War: Ragnarok началась еще в 2020 году, когда вышел первый тизер игры. Белякович говорит, что, на данный момент, лично он записал большую часть необходимых реплик, хотя периодически приходят мелкие правки. В то же время, актер ничего не может сказать о том, будет ли доступен русскоязычный дубляж на релизе. Он верит, что в итоге все получится и игра выйдет полностью на русском языке, но сейчас руководство PlayStation пока только утверждает работу.