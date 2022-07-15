Unity отменила игру, которая должна была научить создавать другие игры

Компания Unity приняла решение отменить релиз новой бесплатной игры Gigaya, которая должна была помочь пользователям реализовать свои творческие амбиции через инструменты и функции известного движка.

В сообщении говорится, что разработка проекта уже принесла определённую пользу, а дальнейшие шаги и получаемый опыт были бы «непропорциональны необходимым инвестициям».Unity планировала «полный жизненный цикл» проекта и хотела выпустить его в Steam в качестве бесплатной игры. Теперь же Gigaya суждено остаться внутренним ресурсом Uinity.