В Dota 2 — скидки на наборы

Цена самых дорогих бандлов в России составила 322 рубля. Возможно, это связано с мемом «322»: его используют, когда подозревают, что команда намеренно проигрывает профессиональный матч. Он появился в июне 2013 года — тогда российский киберспортсмен Алексей Solo Березин поставил $ 100 на поражение своей команды RoX.KIS в матче с zRage с коэффициентом 3.22 и был дисквалифицирован на полгода.