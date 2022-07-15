В Dota 2 — скидки на наборы

В Dota 2 резко снизилась цена командных наборов участников Dota Pro Circuit. С сегодняшнего дня игроки могут купить уникальный контент, созданный представителями клубов, в два раза дешевле.
Цена самых дорогих бандлов в России составила 322 рубля. Возможно, это связано с мемом «322»: его используют, когда подозревают, что команда намеренно проигрывает профессиональный матч. Он появился в июне 2013 года — тогда российский киберспортсмен Алексей Solo Березин поставил $ 100 на поражение своей команды RoX.KIS в матче с zRage с коэффициентом 3.22 и был дисквалифицирован на полгода.
Командные наборы в Dota 2 позволяют болельщикам получить доступ к уникальному контенту, созданному игроками участников профессиональной лиги Dota Pro Circuit. Все фразы, уникальные смайлики и другие награды будут действовать до окончания сезона — до 16 августа.